  Tüm ülke bu maçı konuşuyor! ''Fenerbahçe Brann'ı rezil etti''
Tüm ülke bu maçı konuşuyor! ''Fenerbahçe Brann'ı rezil etti''

UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Norveç ekibi Brann ile karşılaştı. Temsilcimiz rakibini 4-0 mağlup ederken, ev sahibi takımın aldığı ağır yenilgi ülkede gündem oldu. İşte detaylar...

ABONE OL

Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nin 6. haftasında deplasmanda Brann'ı 4-0 mağlup etti. Sarı-lacivertliler mücadelede baştan sona üstün olan taraf olurken, Norveç basını da Brann'ın aldığı ağır yenilgiyi manşetlerine taşıdı.

İşte-Brann-Fenerbahçe maçına yapılan yorumlar:

"KABUS GİBİ BİR BAŞLANGIÇ BRANN'I MAHVETTİ"

FVN: İlk yarıda gelen erken bir gol ve Eivind Helland'ın kırmızı kart görmesi, Brann'ın Avrupa'da ezici yenilgi almasına yol açtı. Fenerbahçe 4-0'lık skorla güçlü olduğunu gösterdi.

"BRANN REZİL OLDU"

Nettavisen: Brann için Avrupa Ligi'nde büyük kabus. Türkler, Kerem Aktürkoğlu'nun attığı golle öne geçti. Ardından Brezilyalı Anderson Talisca, hat-trick yaparak Brann'ı tamamen küçük düşürdü ve Fenerbahçe'ye büyük bir zafer kazandırdı.

"FELAKET"

BT: Brann, gruptan çıkmak için iyi bir fırsat yakalamıştı. Ancak maç felaketle sonuçlandı. Tam anlamıyla her şey berbat oldu.

