Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nin 6. haftasında deplasmanda Brann'ı 4-0 mağlup etti. Sarı-lacivertliler mücadelede baştan sona üstün olan taraf olurken, Norveç basını da Brann'ın aldığı ağır yenilgiyi manşetlerine taşıdı.

İşte-Brann-Fenerbahçe maçına yapılan yorumlar:

"KABUS GİBİ BİR BAŞLANGIÇ BRANN'I MAHVETTİ"

FVN: İlk yarıda gelen erken bir gol ve Eivind Helland'ın kırmızı kart görmesi, Brann'ın Avrupa'da ezici yenilgi almasına yol açtı. Fenerbahçe 4-0'lık skorla güçlü olduğunu gösterdi.

"BRANN REZİL OLDU"

Nettavisen: Brann için Avrupa Ligi'nde büyük kabus. Türkler, Kerem Aktürkoğlu'nun attığı golle öne geçti. Ardından Brezilyalı Anderson Talisca, hat-trick yaparak Brann'ı tamamen küçük düşürdü ve Fenerbahçe'ye büyük bir zafer kazandırdı.

BT: Brann, gruptan çıkmak için iyi bir fırsat yakalamıştı. Ancak maç felaketle sonuçlandı. Tam anlamıyla her şey berbat oldu.