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Spor

Tüm zamanların seyirci rekoru! Dünya Kupası grup aşamasını 4.6 milyon kişi takip etti

2026 FIFA Dünya Kupası'nda grup aşamasında oynanan 72 maçı tam 4.6 milyon seyirci yerinden takip etti. Böylelikle 1994 FIFA Dünya Kupası'nda ABD'de kırılan 3.5 milyonluk tüm zamanların seyirci rekoru da geride kalmış oldu.

IHA29 Haziran 2026 Pazartesi 10:28 - Güncelleme:
Tüm zamanların seyirci rekoru! Dünya Kupası grup aşamasını 4.6 milyon kişi takip etti
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İlk kez 48 takımlı düzenlenen 2026 FIFA Dünya Kupası'nda grup aşaması sona erdi ve son 32 turuna geçildi. Kanada, Meksika ve ABD'nin ev sahipliğinde düzenlenen turnuvada grup aşamasında 72 maç oynandı. Bu mücadelelere söz konusu 3 ülkede toplam 16 şehir ev sahipliği yaptı.

REKOR SEYİRCİ SAYISI

Turnuvanın ilk 72 maçında rekor sayıda seyirciye ulaşıldı. Grup karşılaşmalarını tam 4 milyon 644 bin 549 kişi stadyumlardan izledi. Bu sayı mevcut koltukların yüzde 99.7'sinin dolduğu anlamına gelmesinin yanı sıra maç başına da ortalama 64 bin 508 seyirci sayısı yakalandı.

210 ülke ve bölgeden grup müsabakalarını takip etmek için Kanada, Meksika ve ABD'ye gelen taraftarlar, 1994 FIFA Dünya Kupası'nda ABD'de kırılan 3.5 milyonluk tüm zamanların seyirci rekorunu geride bıraktı.

Ayrıca 25 Haziran 2026 tarihinde 426 bin 834 seyirciyle de tek bir günde kaydedilen en yüksek turnuva seyirci sayısına ulaşıldı.

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