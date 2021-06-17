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Spor

Tunay Torun Rizespor'dan ayrıldı

Rizespor ile sözleşmesi sona eren Tunay Torun, yeşil mavili kulüple yollarını ayırdı.

AA17 Haziran 2021 Perşembe 10:13 - Güncelleme: 17 Haziran 2021 Perşembe 10:13
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Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, sözleşmesi sona eren orta saha oyuncusu Tunay Torun için veda mesajı yayımladı.

Kulüpten "Güle güle Tunay Torun" başlığıyla yapılan açıklamada, "2020-2021 sezonu sonu itibarıyla sözleşmesi sona eren profesyonel oyuncumuz Tunay Torun'a kulübümüze verdiği hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Gurbetçi oyuncu, 2020-2021 sezonunda Süper Lig'de 17 maçta 2, Türkiye Kupası'nda ise 2 maçta 3 gol atma başarısı gösterdi.

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