DHA 01 Mayıs 2020 Cuma 10:37 - Güncelleme: 01 Mayıs 2020 Cuma 10:37

Teklif almadığını ama sarı-lacivertli takım için her zaman taşın altına elini sokacağını söyleyen Şanlı, Skorer Instagram hesabının canlı yayınında Fenerbahçe'nin teknik direktör adaylarını da değerlendirdi.

Fenerbahçe'nin eski yıldızı Tuncay Şanlı'nın açıklamaları şöyle:

"Pozitif olmaya devam edeceğiz. İmkanlarımız doğrultusunda evde kalmaya çalışıyoruz. Kolay süreç değil. Bizler daha zekiyizdir ülke olarak. Unuttuğumuz şeyleri hatırlıyoruz. Sevdiklerimize değer gösteriyoruz. Bundan sonra inşallah daha iyi olacak.

Bu sezon renkli oldu. Geçen yıla göre daha rekabet vardı. Anadolu kulüplerinin yerli oyunculara güvenmesi bunu arttırdı. Kalite anlamında yerli oyunculara daha fazla değer vermemiz onları suyun üstüne çıkardı. Heyecan biraz da bundan kaynaklı gibi.

KENDİ DEĞERLERİMİZİ ÇOK KENARA İTTİK

Virüsten önce mali olarak kulüpler zor süreçten geçiyor. Altyapı diyoruz ama biz kulüpler olarak altyapıyı göze alırsak nereye geleceğimizi gördük. Kendi değerlerimizi çok kenara ittik. Cengiz, Çağlar gibi futbolcular yurt dışına gitti. Keyif veren oyuncularımız var. Kulüp bazında yerli oyunculara ihtiyaç var. Büyük kulüp olarak zaten yerli oyunculara ihtiyacı var. Bunu çok iyi yaşadım ben.

SEYİRCİSİZ OLUNCA NE FUTBOLCULAR NE FUTBOLSEVERLER KEYİF ALIYOR

Süreci çok iyi takip etmek gerekir. Birçok ülke Hollanda dahil ligi tescil etti. İptal oldu ligler. Seyircisiz oynattık hiçbirimiz keyif almadık. Futbolcular da keyif almadı. Seyircisiz olunca izlemesi kötü, oynaması daha kötü. Sakatlık her şey olabilir. Oyuncular psikolojik olarak etkilenecek. Futbolcular antrenmana çıkmaya başladı. Kafasında 'Acaba' sorusu hep olacak. Tribünde seyirci olmayacak ne kadar adapte olacağı muamma.

BAŞAKŞEHİR VE SİVASSPOR'UN FUTBOLU FARKLI

Başakşehir'in futbolu, Sivasspor'u futbolu farklı. İç sahada kötü bile oynasan seyircinin gücüyle pozisyona girersiniz. Seyirci olamayınca oyundan düşersiniz ister istemez. Başakşehir seyirci açısından biraz avantajlı ama unutmayın 10 kişinin sesini duymak bile farklı his veriyor oynayana. Taraftar olmadığı sürece bu oyunun keyfi yok. Futbolcular maçtan önce eve dönüşünü düşünecek. O şüphe olacak içinde.

YABANCI TEKNİK DİREKTÖR SORUNU ÇEZİR Mİ BİLMİYORUM

Fenerbahçe'nin tenik direktörü yabancı oldu diyelim nasıl gelecek? Geldiğinde de sihirli değnek olmayacak elinde. O kulübün kültürünü bilmek önemli, Volkan ve Emre var şu anda, yerli olarak motive etmesi daha makul. Yabancı hoca içeriden sorunu çözer mi bilemiyorum."