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Spor

Tuncay Şanlı Fenerbahçe'ye yardımcı hoca mı oluyor? Açıklama geldi...

Fenerbahçe'nin eski yıldızı Tuncay Şanlı 'teknik ekibe katıldığı' iddialarına açıklık getirdi. Şanlı, 'Bu konuda görüşmem olmadı. Bizler göreve hazırız' dedi.

29 Mayıs 2020 Cuma 22:37 - Güncelleme: 29 Mayıs 2020 Cuma 22:38
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Fenerbahçe'de yardımcı antrenör olarak görev alacağı konuşulan eski oyuncusu Tuncay Şanlı suskunluğunu Azerbaycan'da yayım yapan CBC Sport kanalındaki Türkiye'den Futbol programında bozdu.

Perviz Musayev ve Elçin Cafarov'un sunuculuğunu yaptığı programda önemli açıklamalarda bulundu. Tuncay Şanlı, Fenerbahçe'de yardımcı antrenör olarak görev yapacağı ile ilgili konuya açıklık getirdi: "Fenerbahçe benim ailem. Seve seve görev yaparım. Bu güne kadar ne başkan, ne de hiçbir yönetici ile bu konuda görüşmem olmadı. Bizler göreve hazırız. Olursa zaten seve seve kabul ederim."

(Sporx)

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