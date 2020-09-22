Tuncay Şanlı: Oyunda bir sorun var

22 Eylül 2020 Salı 00:32 - Güncelleme: 22 Eylül 2020 Salı 00:32

Tuncay Şanlı, Fenerbahçe'nin Hatayspor ile 0-0 berabere kaldığı mücadelenin ardından kısa bir değerlendirme yaptı.

Sarı lacivertlilerin oyununu eleştiren Şanlı, "Oyunla alakalı bir sorun var. Hatayspor'un topun arkasında durması, mücadele etmesi var. Oyun hayal kırıklığı. Çok pozisyona girersiniz, atamazsınız, kaleci çıkarırdı, bir şanssızlık olurdu o zaman bir şey demezdiniz. Hakmelerden sonra biraz daha baskılıydı ama çok pas hatası yapıldı, telaşlı bir oyun vardı. Maçın genelini yorumlarsak, beklenen, istenen bir oyun yoktu." dedi.

