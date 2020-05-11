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Spor

Tuncay Şanlı ve Serhat Akın'dan eleştirilere cevap geldi

Fenerbahçe'nin eski futbolcuları Tuncay Şanlı ve Serhat Akın üyesi oldukları Türkiye Profesyonel Futbolcular Derneği'nin koronavirüs tespit edilen kulüpler için yayımladığı geçmiş olsun mesajında Fenerbahçe'nin yer almaması üzerine, yapılan eleştirilere yanıt verdiler.

11 Mayıs 2020 Pazartesi 00:16 - Güncelleme: 11 Mayıs 2020 Pazartesi 00:16
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Türkiye Profesyonel Futbolcular Derneği, futbolcu ve teknik heyetinde koronavirüse rastlanan kulüpler için geçiş olsun mesajı yayınlamıştı. TPFD'nin mesajında bir kulüp çalışanında koronavirüs tespit edilen Fenerbahçe'ye yer verilmemesi tepki çekmişti.

Sarı-lacivertli taraftarlar, bu açıklamaya sessiz kalan TPFD'nin Fenerbahçeli üyeleri Tuncay Şanlı ve Serhat Akın'a sosyal medyadan büyük tepki göstermişti.

İkili bu tepkiler sonrası sosyal medyadan ortak bir açıklama yayınladı.

İşte o açıklama:

"Profesyonel Futbolcular Derneği'ndeki görevimize istinaden, bugüne kadar futbolcu kardeşlerimizin haklarını her zaman korumaya çalıştığımızı belirtmek isteriz. Ve diğer taraftan da ülke futboluna her daim hizmet etmeye ve katkı sağlamaya devam edeceğiz. Şahsımıza yapılan yorumlara cevaben; hiç kuşkusuz Fenerbahçe'mizin haklarını, gücümüz yettiğince her platformda korumaya ve savunmaya devam edeceğiz. Ayrıca daha evvel paylaşım yapılırken konu hakkında malumatımız olmadığını, bu durumun fark edildiğinde düzeltme yapılmak üzere gereken uyarıların iletildiğini bildirmek isteriz.

İş yerinde çıkan tartışma kanlı bitti

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