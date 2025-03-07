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Spor

Tuncay Şanlı yeni takımına imzayı attı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ahlatcı Çorum FK, teknik direktörlük görevine getirilen Tuncay Şanlı ile sözleşme imzaladı.

Haber Merkezi7 Mart 2025 Cuma 17:53 - Güncelleme:
Tuncay Şanlı yeni takımına imzayı attı
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Ahlatcı Çorum FK, teknik direktörlük görevine getirilen Tuncay Şanlı için imza töreni düzenledi.

Çorum FK Başkanı Oğuzhan Yalçın, Çorum Şehir Stadı'nda düzenlenen imza töreninde yaptığı konuşmada, Şanlı ile 5 dakikalık telefon görüşmesi sonucu anlaşmaya vardıklarını söyledi.

Tuncay Şanlı ile sezon sonuna kadar görev yapması konusunda anlaşma sağladıklarını belirten Yalçın, Şanlı'ya başarı dileklerini iletti. Tuncay Şanlı ise Oğuzhan Yalçın'ın yaklaşımını samimi bulduğunu dile getirdi.

Futbolun "hatalar oyunu" olduğunu düşündüğünü ifade eden Şanlı, "Çok fazla konuşmaya gerek yok. Bizim işimiz sahada. Çok kısa sürede, çok hızlı gelişen bir olay bu. En önemlisi de pazar günü maçımız var. Tamamen bu maça odaklanıp, bir an önce konsanstre olacağız. Oyuncuların birçoğuyla tanışıyoruz. Burada çok da keyifli bir ortam olduğunu biliyorum. Burada olmak keyifli." ifadelerini kullandı.

İlk hedeflerinin pazar günü deplasmanda oynayacakları Gençlerbirliği karşılaşmasını kazanmak olduğunun altını çizen Şanlı, daha sonra play-off'ta mücadele etmeyi hedeflediklerini vurguladı.

Tuncay Şanlı, Çorum FK'nin kaliteli oyunculara sahip olduğuna dikkati çekerek, mücadeleci bir takım kurmak istediğini sözlerine ekledi.

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