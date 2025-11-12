İSTANBUL 17°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Kasım 2025 Çarşamba / 22 CemaziyelEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,2447
  • EURO
    48,9263
  • ALTIN
    5605.95
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Tuncay Şanlı yeniden Fenerbahçe'de! Resmi açıklama geldi
Spor

Tuncay Şanlı yeniden Fenerbahçe'de! Resmi açıklama geldi

Fenerbahçe, Tuncay Şanlı'nın Futbol Akademisi bünyesinde 'Değer Yaratma ve Geliştirme Direktörü' olarak göreve başladığını duyurdu. işte detaylar...

IHA12 Kasım 2025 Çarşamba 13:19 - Güncelleme:
Tuncay Şanlı yeniden Fenerbahçe'de! Resmi açıklama geldi
ABONE OL

Fenerbahçe, eski futbolcusu Tuncay Şanlı'nın Futbol Akademi'de göreve başladığını duyurdu.

Sarı-lacivertlilerin internet sitesinden yapılan açıklamada, "Kulübümüzün efsane isimlerinden Tuncay Şanlı, Futbol Akademimiz bünyesinde Değer Yaratma ve Geliştirme Direktörü olarak göreve başlamıştır. Bu kapsamda Şanlı, altyapı ve üstyapı arasındaki yapısal koordinasyonun güçlendirilmesi, genç oyuncuların gelişim süreçlerinin performans, karakter ve profesyonellik ekseninde yeniden tanımlanması, ayrıca altyapıdan sürdürülebilir futbolcu değeri oluşturma sisteminin kurulması görevlerinden sorumlu olacak.

Tuncay Şanlı'nın katılımıyla, Futbol Akademimiz; kulübümüzün teknik ve sportif standartlarını yükselten, modern futbolun gerekliliklerine uygun, sürekli üretim odaklı bir sistemi hayata geçirmeyi amaçlamaktadır. Tuncay Şanlı'ya yeni görevinde başarılar diliyor, camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyoruz. Fenerbahçemiz için her alanda birlik beraberlik ruhunu oluşturmaya efsanelerimizle devam edeceğiz" denildi.

ÖNERİLEN VİDEO

HİSAR-D RF'den hedefe tam isabet!

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.