İSTANBUL 24°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Mayıs 2024 Salı / 29 Sevval 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,296
  • EURO
    34,8688
  • ALTIN
    2412.26
  • BIST100
    10267.1
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Tuncay Şanlı'dan ayrılık sonrası ilk açıklama!
Spor

Tuncay Şanlı'dan ayrılık sonrası ilk açıklama!

Sahasında Tuzlaspor'a 2-0 mağlup olan Sakaryaspor'un yollarını ayırdığı Tuncay Şanlı sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, “Duruşumuz aynı yolumuz belli. Ben ve ekibim elinden geleni yapmıştır” ifadelerini kullandı.

IHA7 Mayıs 2024 Salı 01:24 - Güncelleme:
Tuncay Şanlı'dan ayrılık sonrası ilk açıklama!
ABONE OL

Trendyol 1. Lig'in 33. haftasında Sakaryaspor, sahasında Tuzlaspor'a 2-0 mağlup oldu.

Bu yenilginin ardından Sakaryaspor, Tuncay Şanlı ile yollarını ayırdı. Yeşil-siyahlı yönetim ardından Teknik Direktör Coşkun Demirbakan ile anlaşma sağladı. Sakaryaspor ile yolları ayrılan Tuncay Şanlı, sosyal medyaı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Duruşumuz aynı yolumuz belli. Ben ve ekibim elinden geleni yapmıştır. Atkılılar sonunda kazanacaktır. Bu süreçte desteklerini esirgemeyen Sakaryaspor taraftarına teşekkür ederim" ifadelerine yer verdi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.