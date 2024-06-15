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Spor

Tuncay Şanlı'nın yeni adresi belli oldu

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor, teknik direktörlük görevine Tuncay Şanlı'nın getirildiğini açıkladı.

15 Haziran 2024 Cumartesi 22:52 - Güncelleme:
Tuncay Şanlı'nın yeni adresi belli oldu
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Ümraniyespor, teknik direktörlük görevine Tuncay Şanlı'nın getirildiğini duyurdu.

Yapılan açıklamada, "Ümraniyespor'un Yeni Teknik Direktörü Tuncay Şanlı! Ümraniyespor ailesine hoş geldin, Tuncay Şanlı! Futbol tutkusuyla dolu, enerjik ve başarılı yeni teknik direktörümüzle birlikte büyük başarılara imza atmaya hazırız!" ifadeleri kullanıldı.

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