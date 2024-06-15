Tuncay Şanlı'nın yeni adresi belli oldu

Ümraniyespor, teknik direktörlük görevine Tuncay Şanlı'nın getirildiğini duyurdu.
Yapılan açıklamada, "Ümraniyespor'un Yeni Teknik Direktörü Tuncay Şanlı! Ümraniyespor ailesine hoş geldin, Tuncay Şanlı! Futbol tutkusuyla dolu, enerjik ve başarılı yeni teknik direktörümüzle birlikte büyük başarılara imza atmaya hazırız!" ifadeleri kullanıldı.
Ümraniyespor'un Yeni Teknik Direktörü Tuncay Şanlı!— Ümraniyespor (@Umraniyespor) June 15, 2024
Ümraniyespor ailesine hoş geldin, Tuncay Şanlı! ���� Futbol tutkusuyla dolu, enerjik ve başarılı yeni teknik direktörümüzle birlikte büyük başarılara imza atmaya hazırız! ����
Yeni maceramız başlıyor, #Ümraniyespor ailesi... pic.twitter.com/V6yvjOEN60