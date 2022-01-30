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Spor

Tunus'u tek golle yenen Burkina Faso yarı finale çıktı

Burkina Faso, 2021 Afrika Uluslar Kupası'nın çeyrek final mücadelesinde Tunus'u 1-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

AA30 Ocak 2022 Pazar 00:47 - Güncelleme: 30 Ocak 2022 Pazar 00:47
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2021 Afrika Uluslar Kupası'nda Tunus'u 1-0 yenen Burkina Faso, yarı finale çıktı.

Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle bir yıl ertelenen ve Kamerun'un ev sahipliğinde düzenlenen turnuvanın çeyrek finalinde Burkina Faso ile Tunus, Garoua kentindeki Roumde Adjia Stadı'nda karşılaştı.

Burkina Faso, 45+3. dakikada Dango Ouattara'nın attığı golle maçı 1-0 kazanarak son 4 takım arasına kaldı. Ouattara, 83. dakikada ise kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Turnuvada 2013'te final oynama başarısı gösteren Burkina Faso, yarınki Senegal-Ekvator Ginesi maçının galibiyle 3 Şubat'ta oynanacak yarı finalde karşılaşacak.

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