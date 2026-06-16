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Spor

Tunus'un yeni teknik direktörü Herve Renard oldu

Tunus Milli Takımı, Dünya Kupası'na 5-1'lik İsveç mağlubiyetiyle başlanmasının ardından görevine son verilen Teknik Direktör Sabri Lamouchi'nin yerine Herve Renard'ı getirdi.

IHA16 Haziran 2026 Salı 11:15 - Güncelleme:
Tunus'un yeni teknik direktörü Herve Renard oldu
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Tunus Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası'ndaki ilk maçında İsveç'e 5-1 mağlup olmasının ardından Teknik Direktör Sabri Lamouchi ile yollarını ayırdı. Turnuvanın kalan bölümü için vakit kaybetmeden teknik direktör arayışlarına başlayan Tunus, göreve Fransız çalıştırıcı Herve Renard'ı getirdi.

Herve Renard, daha önce 2022 FIFA Dünya Kupası'nda Suudi Arabistan Milli Futbol Takımı'nı çalıştırdı. Kupayı şampiyon olarak tamamlayan Arjantin Milli Futbol Takımı'nı turnuvada mağlup eden tek takım olan Suudi Arabistan, Renard yönetiminde çıktığı 3 maçta 1 galibiyet ve 2 mağlubiyet yaşadı.

Tunus, F grubunda yer aldığı turnuvanın 2. maçında Japonya, 3. maçında ise Hollanda ile karşı karşıya gelecek.

  • Tunus
  • teknik direktör
  • Herve Renard

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