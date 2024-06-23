İki maç sonunda Gürcistan'ı yendik, Portekiz'e kaybettik... Portekiz'e mağlup olan Gürcistan ve Çekya, birbirleriyle berabere kaldı. Grupta Portekiz ile birlikte galibiyeti bulunan iki takımdan biri olan Ay-Yıldızlılar, son maçlar öncesi oldukça avantajlı konum elde etti. Çarşamba günü Çekya karşısında olası bir galibiyet ya da beraberlikte; Gürcistan, Portekiz'i yenip puanları eşitlese bile averajla 2. olarak çıkıyoruz.

Kaybedersek işler karışık... Çekya ve Gürcistan kazanırsa grubu sonuncu bitirip eleniyoruz. Çekya bizi yener; Gürcistan, Portekiz'e kaybederse; en iyi 3'üncülük hesapları başlayacak. A Milli Futbol Takımı, diğer grup 3'üncülerinin durumuna göre Almanya'daki yoluna devam etmeyi bekleyecek.