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Spor

Tur için tüm ihtimaller masada! Her şey Çekya maçına kaldı

Dün akşam Portekiz karşısında mağlup olan Milli Takım'da tur için planlar yapılmaya başladı. Çekya ile oynanacak son maçı kazanırsak direkt gruptan çıkıyoruz. Ancak mağlup olduğumuz takdirde farklı senaryolar devreye girecek. İşte detaylar...

Akşam23 Haziran 2024 Pazar 09:22 - Güncelleme:
Tur için tüm ihtimaller masada! Her şey Çekya maçına kaldı
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İki maç sonunda Gürcistan'ı yendik, Portekiz'e kaybettik... Portekiz'e mağlup olan Gürcistan ve Çekya, birbirleriyle berabere kaldı. Grupta Portekiz ile birlikte galibiyeti bulunan iki takımdan biri olan Ay-Yıldızlılar, son maçlar öncesi oldukça avantajlı konum elde etti. Çarşamba günü Çekya karşısında olası bir galibiyet ya da beraberlikte; Gürcistan, Portekiz'i yenip puanları eşitlese bile averajla 2. olarak çıkıyoruz.

Kaybedersek işler karışık... Çekya ve Gürcistan kazanırsa grubu sonuncu bitirip eleniyoruz. Çekya bizi yener; Gürcistan, Portekiz'e kaybederse; en iyi 3'üncülük hesapları başlayacak. A Milli Futbol Takımı, diğer grup 3'üncülerinin durumuna göre Almanya'daki yoluna devam etmeyi bekleyecek.

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