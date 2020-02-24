İSTANBUL 13°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,1141
  • EURO
    6,635
  • ALTIN
    333.329
  • BIST100
    114789
Spor

'Turdan umudu kesmiş değiliz'

Süper Lig'in 23. haftasında, Çaykur Rizespor'u deplasmanda 2-1 mağlup eden Başakşehir'in teknik direktörü Okan Buruk açıklamalarda bulundu.

24 Şubat 2020 Pazartesi22:53 - Güncelleme: 24 Şubat 2020 Pazartesi 22:53

Süper Lig'in 23. haftasında, Çaykur Rizespor'u deplasmanda, Martin Skrtel'in son dakika golüyle 2-1 mağlup eden Başakşehir'in teknik direktörü Okan Buruk açıklamalarda bulundu.

Maç için yorumlarını paylaşan Buruk; "Çaykur Rizespor'un hak ettiği yere geleceğini düşünüyorum. İyi mücadele ediyorlar. Yoğun tempoya alışmak gerekiyor. 3 gün sonra maçımız var. Elimizden geldiğince oyuncularımızı dinlendireceğiz. Oradaki hedefler yorgunluğun önüne geçebilir." dedi.

"AVRUPA'DA HEDEFİMİZ VAR"

Sporting Lizbon maçı için konuşan Okan Buruk; "Türkiye için önemli bir karşılaşma olacak. Burada hedefimiz var. Bütün taraftarları bizi desteklemeye davet ediyorum. 2-0 olabilir, neden olmasın. Turdan umudu kesmiş değiliz." dedi.

Skrtel değişikliğini yorumlayan Buruk; "3. değişiklik için yedek forvet oyuncumuz yoktu. Enzo yoktu. Genç arkadaşımız Muhammet vardı ama Skrtel'in attığı son dakika golleri aklıma geldi. Özellikle kafa toplarında başarısı aklıma geldi. O da golü attı. Bugün lider olmak çok önemliydi inşallah böyle devam edeceğiz." dedi.

İstanbul'da 9 aracı böyle kundakladılar

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Trump etkisi... S-400 alıyor diye tehdit etti, 3 milyar dolarlık silah sattı
Trump etkisi... S-400 alıyor diye tehdit etti, 3 milyar dolarlık silah sattı

Trump etkisi... S-400 alıyor diye tehdit etti, 3 milyar dolarlık silah sattı

Dikkat çeken açıklama: Türkiye, Rusya ve ABD'ye hayır diyebiliyor
Dikkat çeken açıklama: Türkiye, Rusya ve ABD'ye hayır diyebiliyor

Dikkat çeken açıklama: Türkiye, Rusya ve ABD'ye hayır diyebiliyor

Kardeş ülke M-346'yı seçti
Kardeş ülke M-346'yı seçti

Kardeş ülke M-346'yı seçti

Tek bir sayfa üzerinden erişilebilecek
Tek bir sayfa üzerinden erişilebilecek

Tek bir sayfa üzerinden erişilebilecek
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.