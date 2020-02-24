24 Şubat 2020 Pazartesi22:53 - Güncelleme: 24 Şubat 2020 Pazartesi 22:53

Süper Lig'in 23. haftasında, Çaykur Rizespor'u deplasmanda, Martin Skrtel'in son dakika golüyle 2-1 mağlup eden Başakşehir'in teknik direktörü Okan Buruk açıklamalarda bulundu.

Maç için yorumlarını paylaşan Buruk; "Çaykur Rizespor'un hak ettiği yere geleceğini düşünüyorum. İyi mücadele ediyorlar. Yoğun tempoya alışmak gerekiyor. 3 gün sonra maçımız var. Elimizden geldiğince oyuncularımızı dinlendireceğiz. Oradaki hedefler yorgunluğun önüne geçebilir." dedi.

"AVRUPA'DA HEDEFİMİZ VAR"

Sporting Lizbon maçı için konuşan Okan Buruk; "Türkiye için önemli bir karşılaşma olacak. Burada hedefimiz var. Bütün taraftarları bizi desteklemeye davet ediyorum. 2-0 olabilir, neden olmasın. Turdan umudu kesmiş değiliz." dedi.

Skrtel değişikliğini yorumlayan Buruk; "3. değişiklik için yedek forvet oyuncumuz yoktu. Enzo yoktu. Genç arkadaşımız Muhammet vardı ama Skrtel'in attığı son dakika golleri aklıma geldi. Özellikle kafa toplarında başarısı aklıma geldi. O da golü attı. Bugün lider olmak çok önemliydi inşallah böyle devam edeceğiz." dedi.