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Spor

Turgay Altay dönemi Boluspor'da sona erdi

Trendyol 1. Lig'de mücadele eden Boluspor, teknik direktör Turgay Altay ile yollarını ayırdı.

AA29 Ağustos 2023 Salı 10:45 - Güncelleme:
Turgay Altay dönemi Boluspor'da sona erdi
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Altay ile 2 yıllık sözleşmesi bulunan kulüp, ligde ilk 3 haftada 2 puan alınmasının ardından teknik adam ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

Altay'a hizmetlerinden ötürü teşekkür eden ve kariyerinde başarılar dileyen kulüp yetkililerinin, bugün yeni teknik adamı belirlemesi bekleniyor.

Fenerbahçe ve Konyaspor'da yardımcı antrenör, Manisa FK ve Göztepe'de ise teknik direktör olarak görev yapan Altay yönetiminde bu sezon 3 maça çıkan Bolu temsilcisi, evinde birer yenilgi ve beraberlik, deplasmanda da bir beraberlik yaşadı.

Boluspor, ligde 2 puanla 16. sırada yer alıyor.

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