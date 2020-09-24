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Spor

Turgut Doğan Şahin transfer için karar aşamasında

Altay'dan kadro dışı bırakılan Turgut Doğan Şahin, çalışmalarını bireysel olarak kulüp tesislerinde sürdürürken, tecrübeli futbolcunun siyah beyazlı takımdan ayrılıp ayrılmayacağı henüz netlik kazanmış değil.

DHA24 Eylül 2020 Perşembe 12:28 - Güncelleme: 24 Eylül 2020 Perşembe 12:28
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TFF 1'inci Lig ekiplerinden Altay'da kendisine kulüp bulması istenen Turgut Doğan Şahin'in durumu belirsizliğini koruyor. Kadro dışı kaldıktan sonra altyapı antrenörüyle kulüp tesislerinde bireysel olarak çalışmalarını sürdüren tecrübeli sol kanat oyuncusunun takımda kalıp kalmayacağı henüz netlik kazanmadı. Sözleşmesi feshedilmeyen Turgut Doğan'a bazı kulüplerin talip olduğu ancak futbolcunun net bir karar vermediği bildirildi. İzmir temsilcisiyle sözleşmesi sezon sonunda bitecek 32 yaşındaki oyuncu sezonun ilk yarısını boşta geçirmek istemiyor. Altaylı taraftarlar da deneyimli oyuncunun yuvada kalmasını istiyor. Turgut, geçen sezon devre arasında geldiği Altay'da 13 maça çıkıp, 7 asist yaparak takıma katkı sağlamıştı.

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