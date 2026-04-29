29 Nisan 2026 Çarşamba / 13 Zilkade 1447
Spor

Turgutlu Belediyespor yarı finalde! Yalova VİP deplasmanında kazandı

Halkbank Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi play-off çeyrek final ikinci maçında Turgutlu Belediyespor, deplasmanda Yalova VİP'i uzatmada 72-68 mağlup ederek seriyi 2-0 kazandı.

Halkbank Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi play-off çeyrek final ikinci maçında Turgutlu Belediyespor, deplasmanda Yalova VİP'i 72-68 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

Halkbank Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi play-off çeyrek final ikinci karşılaşmasında Yalova VİP ile Turgutlu Belediyespor, 90. Yıl Spor Salonu'nda karşılaştı.

Mücadelenin ilk çeyreğini 13-4 önde tamamlayan Yalova temsilcisi, devre arasına 24-23 üstün gitti. Üçüncü çeyreği 44-43 geride bitiren Turgutlu Belediyespor, 58-58'lik skorla maçı uzatmaya götürdü.

Uzatmada rakibine 14-10'luk üstünlük kuran Manisa temsilcisi, mücadeleden 72-68 galip ayrılarak seride durumu 2-0 yaptı ve yarı finale adını yazdırdı.

  • türkiye kadınlar basketbol ligi
  • turgutlu belediyespor
  • yalova vip

ÖNERİLEN VİDEO

Yaş doğrulama sistemi ile ne değişecek?

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
