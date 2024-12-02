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Spor

Turgutlu Kadın Voleybol Takımı rakibine geçit vermedi

Turgutlu Belediyesi Kadın Voleybol Takımı, Akhisargücü ile oynadığı maçı 3-1 kazanmayı başardı. Turgutlu Belediyespor ekibi aldığı bu sonuçla TVF Kadınlar 2. Ligi'nde yedinci galibiyetini aldı.

IHA2 Aralık 2024 Pazartesi 10:39 - Güncelleme:
Turgutlu Kadın Voleybol Takımı rakibine geçit vermedi
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Turgutlu Belediyesi Kadın Voleybol Takımı, TVF Kadınlar 2. Ligi 11. hafta maçında Akhisargücü Takımını kendi sahasında ağırladı. Kıran kırana mücadelenin yaşandığı karşılaşma 3-1'lik skorla Turgutlu Belediyesi Kadın Voleybol Takımının üstünlüğüyle sonuçlandı. Maçı 25-20, 25-20, 22-25, 25-18 set sonuçlarıyla kazanan kadın voleybol takımı ligdeki yedinci galibiyetini de elde etmiş oldu.

Turgutlu Belediyespor - Akhisargücü maçını Turgutlu Belediyespor Asbaşkanı Emrah Kanık, Belediyespor yöneticileri, daire müdürleri ve taraftarla ile birlikte izleyerek takımı yalnız bırakmadı.

Turgutlu Belediyespor Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Erdal Kurç, "Rakibimizle oynadığımız maçta hiç pes etmedik ve başarılı bir mücadele örneği ortaya koyduk. Şimdi ise Söke Belediyesi ile oynayacağımız maça odaklanmış durumdayız. Önümüzdeki karşılaşmalarda da en iyi şekilde mücadele etmeye devam edeceğiz" dedi.

  • Turgutlu Kadın Voleybol Takımı
  • Akhisargücü
  • TVF Kadınlar 2. Ligi

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