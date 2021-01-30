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Spor

Turgutluspor, Erdoğan Kaya ve Muhammet Arslantaş'ı kiraladı

Turgutluspor, adı Menemenspor ile anılan Beşiktaş'ın genç stoperi Erdoğan Kaya ve Başakşehir'in golcüsü Muhammet Arslantaş'ı kadrosuna kattı.

DHA30 Ocak 2021 Cumartesi 15:11 - Güncelleme: 30 Ocak 2021 Cumartesi 15:11
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Misli.com 2'nci Lig Kırmızı Grup temsilcisi Turgutluspor transfer çalışmalarını sürdürüyor. Kırmızı-siyahlılar Beşiktaş’tan Ümit Milli Takım'da da forma giyen savunma oyuncusu Erdoğan Kaya ile Medipol Başakşehir’den U-19 Milli Takım oyuncusu santrfor Muhammet Arslantaş’ı sezon sonuna kadar kiraladı.

Irlamaz Tesislerindeki törende Erdoğan Kaya ve Muhammet Arslantaş kendilerini sezon sonuna kadar kırmızı-siyahlı yapan imzayı attı. Genç oyuncular Turgutluspor’un başarısı için ellerinden geleni yapacaklarını dile getirdi.

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