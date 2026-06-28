Türk at yarışçılığının derbisi olarak kabul edilen ve bu yıl 100. kez düzenlenecek olan Gazi Koşusu, bugün saat 17.15'te koşulacak. Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına 1927 yılından bu yana aralıksız düzenlenen ve Türk at yarışçılığının derbisi olarak gösterilen Gazi Koşusu, Veliefendi Hipodromu'nda gerçekleştirilecek. Gazi Koşusu'nun 100. şampiyonunun belirleneceği koşuda 22 safkan piste çıkacak. Dev yarış 2 bin 400 metre mesafede koşulacak ve 3 yaşlı safkan İngiliz tayları, yarışçılığın en prestijli kupasını sahiplerine kazandırmak için mücadele edecek. Gazi Koşusu'nun bu yılki birincilik ikramiyesi 50 milyon TL olarak belirlendi.

2.'YE 20, 3.'YE 10 MİLYON TL

Koşuyu kazanan tayın sahibi birincilik ikramiyesine ek olarak 100. Yıl Gazi Koşusu Özel Ödülü (50.000.000 TL), kayıt tutarları, taksit ücretleri ve at sahibi primiyle birlikte toplam 126 milyon 870 bin TL'lik bir ikramiye kazanmış olacak. Yarışta ikinciye 20 milyon TL, üçüncüye 10 milyon TL, dördüncüye 5 milyon TL ve beşinciye ise 2 milyon 500 bin TL ikramiye dağıtılacak. Yarışseverler, saat 12.00'den itibaren müzik dinletileri ve çeşitli aktivitelerle birlikte keyifli zaman geçirecek.

İLK KUPAYI NERİMAN KAZANDI

Ali Muhiddin Hacıbekir'in Neriman isimli kısrağı tarafından kazanılan 1927 yılındaki ilk Gazi Koşusu ile başlayan süreç günümüze kadar kesintisiz olarak devam ediyor. Bu anlamlı koşuyu kazananlar arasında, 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün Olgo ve 3. Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ın Cap Gris Nez isimli safkanları da yer almakta.

EN İYİ DERECEYİ BOLD PİLOT YAPTI

Gazi Koşuları'ndaki en iyi derece, 1996 yılında Özdemir Atman'ın Bold Pilot (2.26.22) isimli safkanına ait.

SON 26 YILIN ŞAMPİYONLARI

YIL ATIN ADI JOKEY

2025 ........CUTHA ....................................A.ÇELİK

2024 ........DRAGON FLAME ................ A.SÖZEN

2023 ........URFA ASLANI .........................M.KAYA

2022 ........SECRET POWER .............Ö.YILDIRIM

2021 ........BURGAS ..................................A.ÇELİK

2020 ........CALL TO VICTORY ..................A.ÇELİK

2019 .........THE LAST ROMANCE ...........A.ÇELİK

2018.........HEP BERABER .......................A.ÇELİK

2017 .........PIANO SONATA......................A.ÇELİK

2016 .........GRAYSTORM ..........................A.ÇELİK

2015 .........RENK .......................................A.ÇELİK

2014 .........BLAZE TO WIN ................ H.KARATAŞ

2013 .........DIVINE HEART .........................Y.BİLİK

2012 .........MATADOR YAŞAR ........... H.KARATAŞ

2011 .........ANATOLY .......................... H.KARATAŞ

2010 .........MYSTICAL STORM ................. S.KAYA

2009 ........MİRAMİS ...................... G.KOCAKAYA

2008 ........PAN RIVER ......................... S.BOYRAZ

2007 ........INSPECTOR .............................Ö.KAYA

2006 ........HIZEL BEYİ ...................... H.KARATAŞ

2005 ........POPULAR DEMAND ...... H.KARATAŞ

2004 ........YAVUZSTAR .........................A.BİRDAL

2003 ........SUFİ ......................................B.GÖKÇE

2002 ........FERNANDO ...........................F.ÇAKAR

2001 ........GRAND EKINOKS ..............Y.AKAĞAÇ

2000 ........CAPRICE ............................ S.BOYRAZ

EN FAZLA KAZANAN MÜMİN ÇILGIN

Mümin Çılgın, Helene De Troia (1960), Apaçi (1965), Nadas (1974), Dr.Seferof (1979), Dersim (1981), Uğurtay (1985), Hafız (1986), Top Image (1988) ve Abbas (1991) isimli safkanlarla toplam 9 kez kazanarak Gazi Koşusu'nda en fazla birincilik elde eden jokey durumunda.

GAZİ KOŞUSU'NUN 'EN'LERİ

Kendisi ve yavruları Gazi Koşusu kazanan aygırlar ve tayları; Cap Gris Nez ve yavrusu Yılmazkaya , Karayel ve yavruları I. Seren ile Cartegena, Akkor ve yavrusu Toraman, George Thomas ve yavrusu Caprice.

Kendisi ve yavruları Gazi Koşusu kazanan kısraklar ve tayları; Darling ve yavrusu Atlıhan.

Yavruları en çok Gazi Koşusu kazanan aygırlar; Cihangir: Atlıhan, Melikşah, Kayarlı, Pikehan, Minimo ve Akkor ile 6 defa, Coup De Roi: Toros, Fettan, Mine, Neslihan ve Virago ile 5 defa, Onyx II: Özdemir, Tomru, Şilem, Taşpınar ve Konca ile 5 defa. Wings Of Song: Beau Brummel, Mirage, İcaros, Beau Monair ve Helene de Troia ile 5 defa.