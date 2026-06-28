Türk at yarışçılığının derbisi olarak kabul edilen ve bu yıl 100. kez düzenlenecek olan Gazi Koşusu, bugün saat 17.15'te koşulacak. Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına 1927 yılından bu yana aralıksız düzenlenen ve Türk at yarışçılığının derbisi olarak gösterilen Gazi Koşusu, Veliefendi Hipodromu'nda gerçekleştirilecek. Gazi Koşusu'nun 100. şampiyonunun belirleneceği koşuda 22 safkan piste çıkacak. Dev yarış 2 bin 400 metre mesafede koşulacak ve 3 yaşlı safkan İngiliz tayları, yarışçılığın en prestijli kupasını sahiplerine kazandırmak için mücadele edecek. Gazi Koşusu'nun bu yılki birincilik ikramiyesi 50 milyon TL olarak belirlendi.
2.'YE 20, 3.'YE 10 MİLYON TL
Koşuyu kazanan tayın sahibi birincilik ikramiyesine ek olarak 100. Yıl Gazi Koşusu Özel Ödülü (50.000.000 TL), kayıt tutarları, taksit ücretleri ve at sahibi primiyle birlikte toplam 126 milyon 870 bin TL'lik bir ikramiye kazanmış olacak. Yarışta ikinciye 20 milyon TL, üçüncüye 10 milyon TL, dördüncüye 5 milyon TL ve beşinciye ise 2 milyon 500 bin TL ikramiye dağıtılacak. Yarışseverler, saat 12.00'den itibaren müzik dinletileri ve çeşitli aktivitelerle birlikte keyifli zaman geçirecek.
İLK KUPAYI NERİMAN KAZANDI
Ali Muhiddin Hacıbekir'in Neriman isimli kısrağı tarafından kazanılan 1927 yılındaki ilk Gazi Koşusu ile başlayan süreç günümüze kadar kesintisiz olarak devam ediyor. Bu anlamlı koşuyu kazananlar arasında, 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün Olgo ve 3. Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ın Cap Gris Nez isimli safkanları da yer almakta.
EN İYİ DERECEYİ BOLD PİLOT YAPTI
Gazi Koşuları'ndaki en iyi derece, 1996 yılında Özdemir Atman'ın Bold Pilot (2.26.22) isimli safkanına ait.
SON 26 YILIN ŞAMPİYONLARI
YIL ATIN ADI JOKEY
2025 ........CUTHA ....................................A.ÇELİK
2024 ........DRAGON FLAME ................ A.SÖZEN
2023 ........URFA ASLANI .........................M.KAYA
2022 ........SECRET POWER .............Ö.YILDIRIM
2021 ........BURGAS ..................................A.ÇELİK
2020 ........CALL TO VICTORY ..................A.ÇELİK
2019 .........THE LAST ROMANCE ...........A.ÇELİK
2018.........HEP BERABER .......................A.ÇELİK
2017 .........PIANO SONATA......................A.ÇELİK
2016 .........GRAYSTORM ..........................A.ÇELİK
2015 .........RENK .......................................A.ÇELİK
2014 .........BLAZE TO WIN ................ H.KARATAŞ
2013 .........DIVINE HEART .........................Y.BİLİK
2012 .........MATADOR YAŞAR ........... H.KARATAŞ
2011 .........ANATOLY .......................... H.KARATAŞ
2010 .........MYSTICAL STORM ................. S.KAYA
2009 ........MİRAMİS ...................... G.KOCAKAYA
2008 ........PAN RIVER ......................... S.BOYRAZ
2007 ........INSPECTOR .............................Ö.KAYA
2006 ........HIZEL BEYİ ...................... H.KARATAŞ
2005 ........POPULAR DEMAND ...... H.KARATAŞ
2004 ........YAVUZSTAR .........................A.BİRDAL
2003 ........SUFİ ......................................B.GÖKÇE
2002 ........FERNANDO ...........................F.ÇAKAR
2001 ........GRAND EKINOKS ..............Y.AKAĞAÇ
2000 ........CAPRICE ............................ S.BOYRAZ
EN FAZLA KAZANAN MÜMİN ÇILGIN
Mümin Çılgın, Helene De Troia (1960), Apaçi (1965), Nadas (1974), Dr.Seferof (1979), Dersim (1981), Uğurtay (1985), Hafız (1986), Top Image (1988) ve Abbas (1991) isimli safkanlarla toplam 9 kez kazanarak Gazi Koşusu'nda en fazla birincilik elde eden jokey durumunda.
GAZİ KOŞUSU'NUN 'EN'LERİ
Kendisi ve yavruları Gazi Koşusu kazanan aygırlar ve tayları; Cap Gris Nez ve yavrusu Yılmazkaya , Karayel ve yavruları I. Seren ile Cartegena, Akkor ve yavrusu Toraman, George Thomas ve yavrusu Caprice.
Kendisi ve yavruları Gazi Koşusu kazanan kısraklar ve tayları; Darling ve yavrusu Atlıhan.
Yavruları en çok Gazi Koşusu kazanan aygırlar; Cihangir: Atlıhan, Melikşah, Kayarlı, Pikehan, Minimo ve Akkor ile 6 defa, Coup De Roi: Toros, Fettan, Mine, Neslihan ve Virago ile 5 defa, Onyx II: Özdemir, Tomru, Şilem, Taşpınar ve Konca ile 5 defa. Wings Of Song: Beau Brummel, Mirage, İcaros, Beau Monair ve Helene de Troia ile 5 defa.