30°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,6833
  • 6,3779
  • 258.285
  • 101759
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Türk atletlerin görülmeye değer rekor sevinci

U20 Avrupa Atletizm Şampiyonası, bugün yapılan yarışlarla sona erdi. Türkiye'ye bir günde 7 madalya getiren gençler, günün sonunda 4x400´de Türkiye rekoruyla gelen altın madalya ile tarih yazdı. Atletlerimizin rekor sevinci ise görülmeye değerdi.

Haberin
videosu
  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

U20 Avrupa Atletizm Şampiyonası´nda Türkiye U20 Atletizm Takımı, Boras´tan 10 madalya ile ayrıldı. 4 günlük şampiyonada gelen 10 madalyanın 7´sini son gün kazanan ay yıldızlılar, kıta çapında ilk kez bir bayrak yarışında şampiyon olmanın mutluluğunu yaşadı. Türkiye´nin iki 17, iki de 18 yaşında genç atletten oluşan dörtlüsü, 4x400 metre erkekler yarışında Çekya ve İspanya´nın önünde şampiyonluğa uzandı.
 
Finale 7 numaralı kulvarda Oğuzhan Kaya ile başlayan Türkiye, ilk bayrak değişimini ikinci yaptıktan sonra Kubilay Ençü ve Berke Akçam ile zirveden kopmadı. Son değişimde bayrağı teslim alan İlyas Çanakçı son düzlüğe girerken, Fransa, İtalya, Çekya ve İspanya kendisinin önünde yer aldı. Ancak inanılmaz bir atak yapan İlyas, tüm rakiplerini geçip çizgiye ilk sırada ulaştı. Ay yıldızlı dörtlü, 3:08.34 ile şampiyonluğu alırken, hem iki yıl önce bu şampiyonada kırılan U20 Türkiye rekorunu bir buçuk saniye indirdi; hem de Avrupa´da bu yılın en iyi U20 yaş grubu derecesini yaptı.
 
Türkiye, son yarışta gelen bu madalyayla şampiyonayı 10 madalya ile tamamladı. Madalya sıralamasında Britanya, İtalya, Hollanda ve Ukrayna´nın arkasında beşinci olan Türkiye; Almanya, İspanya, ev sahibi İsveç, Fransa ve Polonya gibi atletizm devlerini geride bıraktı.
 
Boras 2019´da Türkiye´nin elde ettiği madalyalar şu şekilde:
 
ALTIN MADALYA
 
10 bin metre yürüyüş - Meryem Bekmez
 
3 bin metre su engelli - Murat Yalçınkaya
 
4x400 metre takımı - Oğuzhan Kaya, Kubilay Ençü, Berke Akçam, İlyas Çanakçı
 
GÜMÜŞ MADALYA
 
5 bin metre - Ayetullah Aslanhan
 
10 bin metre yürüyüş - Evin Demir
 
Gülle atma - Pınar Akyol
 
Disk atma - Özlem Becerek
 
BRONZ MADALYA
 
3 bin metre - Ömer Amaçtan
 
Gülle atma - Alperen Karahan
 
1500 metre - Tuğba Toptaş

Rami Kışlası’ndaki son durum havadan görüntülendi

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Terörden arananlar listesinden 2 terörist etkisiz hale getirildi

Terörden arananlar listesinden 2 terörist etkisiz hale getirildi

Performansını beğenmedi! Terim, yıldız futbolcunun biletini kesti

Performansını beğenmedi! Terim, yıldız futbolcunun biletini kesti

İran'dan açıklama geldi: Onları yakaladık, idam edeceğiz!

İran'dan açıklama geldi: Onları yakaladık, idam edeceğiz!

Dünyanın elle yapılan en büyük tüneli... Gören hayran kalıyor

Dünyanın elle yapılan en büyük tüneli... Gören hayran kalıyor

İngilizleri çok kızdıracak görüntü: Bayrağını indirdiler

İngilizleri çok kızdıracak görüntü: Bayrağını indirdiler

Hamile kadına dehşeti yaşatmışlardı... O magandalara bir şok daha

Hamile kadına dehşeti yaşatmışlardı... O magandalara bir şok daha

Sevindiren gelişme: Türkiye tarihi rekora koşuyor

Sevindiren gelişme: Türkiye tarihi rekora koşuyor

Baraj gölü çekilince ortaya çıktılar!

Baraj gölü çekilince ortaya çıktılar!
 

POPÜLER HABERLER

Şaşırtan olay: Sevip, cami avlusuna bıraktılar

Şaşırtan olay: Sevip, cami avlusuna bıraktılar

Filmlerdeki o sahneler bakın nasıl çekilmiş

Filmlerdeki o sahneler bakın nasıl çekilmiş

Dar gelirliye 306 TL taksitle ucuz konut müjdesi

Dar gelirliye 306 TL taksitle ucuz konut müjdesi

Dünyanın en gelişmiş ZMA'sı Puma, el yaktı

Dünyanın en gelişmiş ZMA'sı Puma, el yaktı

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA