İSTANBUL 31°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Haziran 2026 Cumartesi / 12 Muharrem 1448
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    46,66
  • EURO
    53,1528
  • ALTIN
    6130.13
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Türk basketbolu, EuroCup'ta 3 takımla temsil edilecek
Spor

Türk basketbolu, EuroCup'ta 3 takımla temsil edilecek

Türk basketbolu, BKT EuroCup'ta Bahçeşehir Koleji, Türk Telekom ve TOFAŞ takımlarıyla temsil edilecek.

AA26 Haziran 2026 Cuma 23:50 - Güncelleme:
Türk basketbolu, EuroCup'ta 3 takımla temsil edilecek
ABONE OL

Türkiye, BKT Avrupa Kupası'nda 2026-2027 sezonunda 3 takımla temsil edilecek.

Türkiye Basketbol Federasyonundan (TBF) yapılan açıklamada, "Türk basketbolu, 2026-2027 sezonunda BKT Avrupa Kupası'nda üç takımla temsil edilecek. Yeni sezonda Bahçeşehir Koleji ve Türk Telekom'un yanı sıra BKT Avrupa Kupası'nda mücadele edecek TOFAŞ'ı tebrik ediyoruz. Tüm temsilcilerimize başarılar dileriz." denildi.

TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, ABD merkezli sosyal medya platformu X'teki hesabından yaptığı paylaşımda, "BKT Avrupa Kupası'nda 2026-2027 sezonunda ülkemizi temsil edecek Bahçeşehir Koleji, TOFAŞ ve Türk Telekom'a başarılar diliyorum. Türk basketbolunun Avrupa kupalarında her geçen yıl daha güçlü şekilde yer alması bizler adına büyük bir mutluluk. Kulüplerimizin yeni sezonda ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceklerine inanıyorum." ifadelerini kullandı.

ÖNERİLEN VİDEO

Depremde hasar alan bina yerle bir oldu! Yarım ton dinamitle yıkıldı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.