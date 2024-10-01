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Spor

Türk derbisini Bahçeşehir Koleji kazandı

BKT EuroCup A Grubu ikinci hafta maçında Bahçeşehir Koleji, Beşiktaş Fibabanka'yı 87-66 mağlup etti ve grupta ikide iki yaptı.

1 Ekim 2024 Salı 21:04 - Güncelleme:
Türk derbisini Bahçeşehir Koleji kazandı
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BKT EuroCup A Grubu ikinci hafta maçında Bahçeşehir Koleji ile Beşiktaş Fibabanka karşılaştı.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan mücadeleyi Bahçeşehir Koleji 87-66 kazandı.

Bu sonuçla birlikte Bahçeşehir Koleji, grupta ikide iki yaptı.

İLK MAÇLARINI KAZANDILAR

İki takım, grupta oynadıkları ilk karşılaşmalardan galibiyetle ayrılmıştı. Bahçeşehir Koleji, deplasmanda Litvanya temsilcisi Wolves'ı 80-69 mağlup etmişti. Beşiktaş Fibabanka da sahasında Karadağ temsilcisi Buducnost VOLI'yi 94-76 yenmişti.

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