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Türk Final Four’u

5. kez THY Avrupa Ligi’nin 4’lü finalinde yer alan Kanarya ile ilk defa final four’da mücadele edecek A.Efes arasındaki maç 19.00’da başlayacak. Kazanan, anlamlı bir gün olan 19 Mayıs Pazar günü şampiyonluk için 21.30’da parkeye çıkacak.

  • Star Spor
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BASKETBOL THY Avrupa Ligi’nde dananın kuyruğu bu akşam kopuyor. Dörtlü finale kalarak gururumuz olan Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes İspanya’nın Vitoria Gasteiz kentindeki Fernando Buese Arena’da yarı finalde karşılaşacak. Kazanan pazar günü şampiyonluk için parkeye çıkacak.

KAYBEDEN ise 3.’lük için mücadele edecek.Diğer yarı final maçında ise CSKA Moskova (Rusya)-Real Madrid (İspanya) 22.00’de kozlarını paylaşacak. Avrupa Lig’nde 2017’de Fenerbahçe ile şampiyon olan coach Obradoviç, 10. Kez bu kupayı kazanmak için mücadele verecek. Efes’in başantrenörü Ergin Ataman ise kupayı alıp koleksiyonunu 4’e çıkarmayı hedefliyor.

AVRUPA basketbolunda Obradovic ile Ataman 19 yıl sonra 4’lüfinalde rakip oldu. İki başantrenörün daha önce kariyerlerinde birbirlerine rakip oldukları 44 maçın 29’unu Sırp hoca, 15’ini de Türk coach kazandı. Obra’nın Avrupa’da 11, Ataman’ın ise 3 kupası bulunuyor. Türkiye için anlamlı bir gün olan 19 Mayıs Pazar günü finalde bir Türk takımı olacak.

 

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