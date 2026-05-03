  • Türk finalinde zafer VakıfBank'ın! 7. kez Avrupa'nın en büyüğü...
Türk finalinde zafer VakıfBank'ın! 7. kez Avrupa'nın en büyüğü...

CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi'ndeki Türk finalinde VakıfBank, Eczacıbaşı Dynavit'i 3-1 mağlup ederek kupayı kazanmayı başardı.

HABER MERKEZİ3 Mayıs 2026 Pazar 22:02 - Güncelleme:
CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Türk finalinde VakıfBank ile Eczacıbaşı Dynavit karşı karşıya geldi.

VakıfBank, Eczacıbaşı Dynavit karşısında 3-1 kazanarak CEV Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon oldu.

NAMAĞLUP ŞAMPİYON

İtalyan başantrenör Giovanni Guidetti'nin çalıştırdığı Vakıfbank, bu sezon namağlup şekilde şampiyon oldu.

Bu sezon CEV Şampiyonlar Ligi'nde 10 maça çıkan Vakıfbank, tüm maçlarını kazandı.

7. KEZ ŞAMPİYON VAKIFBANK

VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi'nde en çok şampiyon olan üçüncü takım olmayı başardı.

Sarı siyahlılar 2011, 2013, 2017, 2018, 2022, 2023 ve 2026 olmak üzere 7. kez şampiyon oldu.

2. TÜRK FİNALİNİ YİNE VAKIFBANK KAZANDI

Daha önce Eczacıbaşı ile 2023 finalinde karşılaşan Vakıfbank, tarihteki ikinci Türk finalini de kazanmayı başardı.

TÜRK KADIN VOLEYBOLUNUN 27. KUPASI

Türk takımları, uluslararası alan CEV Şampiyonlar Ligi'nde 9, Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda 8, CEV Kupası'nda 6, CEV Challenge Kupası'nda ise 4 şampiyonluk olmak üzere 26 kupa kazandı.

