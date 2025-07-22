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Spor

Türk futbol tarihine damga: Victor Osimhen artık Galatasaray'da!

Galatasaray, Napoli'den Victor Osimhen'i 75+5 milyon euro karşılığında transfer ederek Türkiye'nin en pahalı oyuncu transferine imza attı. Nijeryalı golcü, Napoli tarihinin de en büyük ikinci satışı oldu.

Akşam22 Temmuz 2025 Salı 09:05 - Güncelleme:
Türk futbol tarihine damga: Victor Osimhen artık Galatasaray'da!
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Sarı-Kırmızılılar, kiralık aşkı Victor Osimhen'e kavuşuyor. Napoli ile uzun süredir yürüttüğü pazarlıkları tamamlayan Galatasaray, 26 yaşındaki golcü için toplam 75+5 milyon euroluk ödeme yapacak. İtalya ekibine 40 milyon euro peşinat verecek olan Cim-Bom, kalan 35 milyon euroyu 1 yıl içerisinde 2 taksit halinde gönderecek. Taraflar arasında yapılan anlaşmada 5 milyon euroluk başarı bonusu da yer aldı. Sarı-Kırmızılılar, Nijeryalı yıldızın sonraki satışından gelecek olan paranın yüzde 10'luk kısmını da Napoli'ye verecek. Victor, 2 yıl boyunca İtalya'da herhangi bir takıma transfer olamayacak.

LİSTENİN ZİRVESİNE OTURDU

Böyle bir durumda Serie A ekibi Napoli'ye tazminat ödenmesi gerekecek. Osimhen, bu transferle birlikte Türkiye tarihinin en pahalı oyuncusu oldu. Geçtiğimiz günlerde çocukluk aşkı Beşiktaş'a imza atan Orkun Kökçü, 25+5 milyon euro ile 1. sıraya yerleşmişti. 24 yaşındaki orta sahanın arkasında Youssef En-Nesyri (19.50 milyon euro), Gabriel Sara (18 milyon euro) ve Mario Jardel (17 milyon euro) yer alıyordu. Osimhen, 75 milyon euro artı 5 milyon euro bonusla birlikte bu listenin yeni lideri oldu. Nijeryalı forvet, tüm dünyada bu zamana kadar yapılan golcü transferlerinde de önemli bir yer elde etti.

NAPOLİ TARİHİNE GEÇMİŞ OLDU

Transfer bedeliyle adını tarihe yazdıran Osimhen, santrfor pozisyonunda şimdiye dek yapılan en pahalı 14. transfer oldu. Kylian Mbappé, Havertz, Griezmann, Cristiano Ronaldo ve Harry Kane gibi yıldızların bulunduğu listede kendine yer bulan Osimhen; Omar Marmoush ve Julian Alvarez ile aynı basamakta yer aldı. İtalyan basını ise bu transferin Napoli tarihine geçtiğini yazdı. Daha önce Higuain'i 90 milyon euro bedelle Juventus'a satan İtalya ekibi, Arjantinli oyuncunun ardından en pahalı ikinci satışını gerçekleştirmiş oldu.

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