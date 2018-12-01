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Türk futbolu FFP'e duacı!

Avrupa Futbol Federasyonları Birliğinin (UEFA) finansal fair play uygulamalarına uyum sağlamaya çalışan Türk futbol kulüplerinin, bu yılın ocak-eylül dönemindeki transfer gelirleri 70 milyon dolar oldu. Kulüpler, bu dönemde transferde 57 milyon dolarlık fazla verdi. 2016'dan bu yana bonservis gelirleri ile bonservislere ödenen bedel arasındaki denge 97 milyon dolar fazla olarak kayıtlara geçti.

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AA muhabirinin, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) sermaye  hesabı tablosundan derlediği bilgilere göre, özellikle UEFA'nın finansal fair  play uygulamaları nedeniyle transferde son yıllarda daha dikkatli davranan  kulüpler, 2016'dan itibaren "bonservisli futbolcu transferinde" artıya geçti.

Türkiye'deki kulüpler, 2016'da bonservisli futbolcu transferinde 23  milyon dolar fazla verirken, geçen yıl söz konusu tutar 17 milyon dolar oldu. Bu  yıl ise ara transfer dönemini de kapsayan ocak-eylülde kulüpler, 57 milyon dolar  fazla elde etti. Böylece 2016'dan bu yana bonservis gelirleri ile bonservislere  ödenen bedel arasındaki denge 97 milyon dolar fazla olarak kayıtlara geçti.

Ara transfer döneminde eski Beşiktaşlı Cenk Tosun'un İngiltere'nin  Everton kulubünün yolunu tutması yılın önemli transfer gelişmeleri arasında yer  alırken Fenerbahçeli eski futbolcular Josef de Souza, Giuliano ve  Fernandao ile  eski Galatasaraylı futbolcu Bafetimbi Gomis'in Suudi Arabistan takımlarına gidişi  kulüplerin transfer dönemini artıyla kapatmasında etkili oldu.

 Kulüpler 3 yıldır transferden kar ediyor

Bonservisli futbolcu transferleri, 2008-2015 döneminde kulüplerin  kasalarından yüklü miktarda çıkışa neden olurken, son 3 yılda kulüpler  transferden kar etmeye başladı.

Yıllar itibarıyla değerlendirildiğinde, en fazla açık 2013'te verildi.  Söz konusu yılda kulüplerin bonservis gelir-gideri arasındaki fark 96 milyon  dolar olurken, sonraki yıllarda anılan açıkta azalma görüldü. Kulüpler, 2014'te  70 milyon dolar, 2015'te ise 21 milyon dolar açık verdi.

Ayrıca 2008, 2012 ve 2010, sırasıyla 61 milyon dolar, 58 milyon dolar  ve 51 milyon dolar ile bonservis gelir-gider dengesinde yüksek tutarda açık  verilen yıllar olarak dikkati çekti.

TCMB'nin ödemeler dengesi sermaye hesabı tablosuna göre 2008 yılından  bu yılın eylül sonuna kadar olan dönemde futbolcu transferinde bonservis  gelir-gider dengesi (milyon dolar) şöyle: 

Yıllar Bonservis gelir-gideri arasındaki fark

2008 -61

2009 -43

2010 -51

2011 -25

2012 -58

2013 -96

2014 -70

2015 -21

2016 23

2017 17

Ocak-Eylül 2018 57

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