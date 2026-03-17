UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu rövanşında Liverpool ile karşılaşacak olan temsilcimiz Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, açıklamalarda bulundu. Okan Buruk, "Türk futbolu için çok önemli bir gece, sadece Galatasaray için değil" dedi.

Okan Buruk, "Bu stadyumda olmak gerçekten çok güzel. Buraya girmek, yarınki maçı burada hayal etmek, kafamızda oynamak değerli. Türk futbolu için çok önemli bir gece, sadece Galatasaray için değil. Şampiyonlar Ligi serüvenimizde inişlerimiz çıkışlarımız oldu ama çok da tecrübelendik. Bu tecrübeyi sahaya yansıtmamız gerekiyor. Çok iyi bir takıma karşı oynayacağız. Hem futbolcuları hem teknik adamı önemli isimler. Bu sene en büyük hedefleri Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olmak. Rakibimizi 2 kere yendik ama bunlar kendi sahamızdaydı. Şimdi yeni bir serüven, deplasmanda bir maç. Oyuncularıma inanıyorum. Verebileceklerinin en fazlasını verip neden buradan turla ayrılmayalım diye hayal ediyorum. İnşallah bu hayalimizi gerçekleştiririz" dedi.

Tecrübeli teknik adam, "Geçmiş üzerinden değil de güncel durumumuz üzerinden gitmemiz gerekiyor. Takım olarak yükselen bir performansımız var. Daha iyi bir takım olduk. Hem ligde hem de Avrupa'da iyi gidiyoruz. Bu yükseliş de Sara gibi değerli oyuncularımızın milli takıma çağrılmasının yolunu açıyor. Hem burada hem de milli takımda önemli başarılar yakalayacak diye inanıyorum" ifadelerini kullandı.

İngiliz devini değerlendiren Buruk, "Liverpool 11'ini düşünürken, ilk maçtaki 11'leri sürprizdi. Gomez'i bekliyordum. Yarın için sakatlığı var, büyük ihtimal oynamayacak diye okudum. Sağ bekte hep değişiklikleri var. Şunu yerleştiremiyorsunuz aslında, orta sahada Mac Allister, Gravenberch, Szoboszlai'nin olduğu, kanatta Gakpo ve Salah oynarsa Wirtz nerede oynayacak? 4 oyuncuyu da oynatmak için Szoboszlai'yi sağ bekte oynatıyor. Yarın ofansif oyun için bunu düşünebilir. İlk maçta Wirtz'in kenardan içeri çok girmesi, ilk dakikalarda buna karşı yerleşemedik ama sonra hallettik. Rakibimizi tanıyoruz, ne yapacaklarını biliyoruz. Biraz kendi oyunumuza odaklanmalıyız, neleri iyi yapabiliriz, bunu düşüneceğim" dedi.

UEFA'YA TEPKİ!

UEFA'nın deplasman seyirci cezası hakkında konuşan Buruk, "Taraftarların olması çok önemliydi ama bu da bir motivasyon. Bu ceza adil değil. Galatasaray taraftarı bölümünün, Liverpool'a verilmesi de doğru değil. Farklı kişinin hatasından farklı kişiler ceza alıyor. Cezalandırma doğru değil, adil değil. Haklı değil, doğru değil. Burada taraftarımız için oynayacağız. Nereye gidersek gidelim bizi destekliyorlar. Onlar için oynayacağız. Bu bizim için önemli bir fırsat" dedi.

"BİR OYUNUMUZ VAR"

Okan Buruk son olarak, "Bizim bir oyunumuz var. Hep bu oyunu oynamak, üzerinden gitmek istiyoruz. Rakibin de bir oyunu var. Onlar bizi, biz onları biliyoruz. Sadece buraya kaybetmemeye gelmedik. Biz tabii ki gol yememek için değil gol atmak için oynamalıyız ki bu tür maçlarda başarılı olalım. Juventus maçında kötü bir tecrübe yaşadık, iyi bir ders oldu. Yarın neleri daha iyi yapabileceğimizi göstermek. Maç hiçbir türlü erken bitmeyecek, 0-0, 1-0, 0-1... Hangi sonuç olursa olsun 90 dakikaya gidecek bu maç. Her dakika oyunun içinde olmalıyız, sadece başlayan değil devam edecek de çok önemli oyuncularımız var. Kulübeden gelip katkı yapmaları da çok önemli olacak" ifadelerini kullandı.