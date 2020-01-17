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Spor

'Ben sakatım' deyip maça çıkmadı! Gerçek sonradan ortaya çıktı

Bahattin Duran'ın Ankaragücü-Konyaspor maçına atandığı ancak Alper Ulusoy ile maç yönetmemek için karşılaşmaya çıkmadığı iddiası gündeme bomba gibi düştü. Lig Radyo Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Ayan, Duran'ın yakın çevresinden aldığı bilgilerle olayın perde arkasında yaşananlara ulaştı.

17.01.2020  10:17 - Güncelleme: 17.01.2020  10:23

EURO 2020 yardımcı hakem semineri olduğu için o hafta Bahattin Duran atama istemiyor ve bu durumun, maça Alper Ulusoy'un tayin edilmesinden çok daha öncesinde belli olduğu ortaya çıkıyor.

Serdar Çakır’ın bu olayla bir ilgisi olup olmadığını Bahattin Duran'ın yakın çevresine soran Mehmet Ayan, Cüneyt Çakır'ın bile olaydan çok daha sonra haberi olduğu bilgisini aldı.

Olayla ilgili iddia ise şu şekilde:

Cüneyt Çakır'ın babası Serdar Çakır, Ankaragücü-Konyaspor maçına Alper Ulusoy'un yardımcısı olarak atanan Bahattin Duran'a ‘maça çıkma’ talimatı veriyor. ‘Alper, Cüneyt'i sattı ona yardımcı hakemlik yapma’ diyor. Bahattin Duran da bunun üzerine hiçbir sorunu olmadığı halde ‘sakatım’ diyerek bunu MHK'ya bildiriyor.

Korkutan yangın kontrol altında

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