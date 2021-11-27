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  • ''Türk futbolunda olmamalı'' Sergen Yalçın: Bizim lehimize devreye girmiyorlar
Spor

''Türk futbolunda olmamalı'' Sergen Yalçın: Bizim lehimize devreye girmiyorlar

Süper Lig'in 14. haftasında evinde Giresunspor'a 4-0 mağlup olan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, maçın ardından açıklamalarda bulundu. VAR'ın Beşiktaş'ın lehine devreye girmediğini belirten Sergen Yalçın, 'Bu tip hakemler, Türk futbolunda olmamalı.' şeklinde konuştu.

27 Kasım 2021 Cumartesi 21:53 - Güncelleme: 27 Kasım 2021 Cumartesi 21:53
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Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, 4-0 kaybettikleri Giresunspor maçı sonrası yayıncı kuruluşa açıklamalar yaptı. Sergen Yalçın, hakemlerden şikayetçi olurken, VAR ve hakem arkadaşlar hemen devreye giriyor. Bizim lehimize devreye girmiyorlar. Bu tip hakemler, Türk futbolunda olmamalı." ifadelerini kullandı.

İşte Sergen Yalçın'ın sözleri:

"Neden böyle oldu derken, açıklaması kolay değil. Bu maçın açıklaması çok zor. Kader, kısmet demek lazım. Böyle bir maç herkese kolay kolay nasip olmaz. Futbolda düşüşler olabilir ama toparlamak lazım. uzun süreli düşüşler büyük zarar verir."

"ÜZGÜNÜZ, BÖYLE OLMASINI İSTEMEZDİK"

"Bir türlü durumu toparlayamıyoruz. Dönüş yakalayamadık. Sorumlusu benim. Üzgünüz, böyle olmasını istemezdik. Futbol bazen insanı başka yerlere götürebiliyor. Geçen sezonun tam tersini yaşıyoruz. Çok normal durumda değiliz. İşin içinden çıkamıyoruz. Çözüm bulamıyoruz. İşler iyi gitmiyor. Taraftarlardan özür dileriz. Onlar birçok şeyi hak ediyor. Onlara bu sene istediklerini veremedik, sorumlusu benim."

"BU TİP HAKEMLER, TÜRK FUTBOLUNDA OLMAMALI"

"Takımın psikolojisi de çok düştü. İyi başlıyoruz ama kaleye gelen ilk top, penaltı oluyor. VAR ve hakem arkadaşlar hemen devreye giriyor. Bizim lehimize devreye girmiyorlar. Bu tip hakemler, Türk futbolunda olmamalı. Statlarda büyük kaoslar olur. Bunu kaybettiğimiz için söylemiyorum. Genel olarak Beşiktaş'a karşı çok tepki var. Kenarda hissediyoruz. Geçen hafta penaltı verilmedi, VAR devreye girmedi. Bugün VAR iki pozisyonda devreye girdi ve koskoca bir camia çöpe atılabiliyor. Oyun artık sahada oynanmıyor. TV'de oynanıyor. Buna çok üzülüyorum."

"OYUNCULARIN DAHA FAZLASINI YAPMASI GEREKİYOR"

"Beşiktaş büyük camiadır, altından kalkar. Taraftar takımı ayağa kaldır diyor ama ben oynamıyorum. Oyuncuların daha fazlasını yapması gerekiyor. Takım ancak böyle ayağa kalkar."

MERT GÜNOK AÇIKLAMASI

"Mert Günok'un çapraz bağları gitti diye düşünüyorum."

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