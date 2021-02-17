İSTANBUL 2°C / -2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Şubat 2021 Çarşamba / 6 Recep 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,9883
  • EURO
    8,418
  • ALTIN
    399.779
  • BIST100
    1540.59
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Türk futbolunun acı günü! Özcan Arkoç hayatını kaybetti
Spor

Türk futbolunun acı günü! Özcan Arkoç hayatını kaybetti

A Milli Futbol Takımı'nın ve Türk futbolunun efsane kalecilerinden Özcan Arkoç, 81 yaşında hayatını kaybetti. Arkoç Vefa, Fenerbahçe ve Beşiktaş formalarını terletmişti.

AA17 Şubat 2021 Çarşamba 18:04 - Güncelleme: 17 Şubat 2021 Çarşamba 18:04
ABONE OL

TFF'den yapılan açıklamada, "A Milli Takımı'mız ve Türk futbolunun efsane kalecilerinden Özcan Arkoç'un Almanya'da vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Merhum Özcan Arkoç'a Allah'tan rahmet; ailesi, sevenleri, yakınları ve futbol camiasına başsağlığı dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Arkoç, 9'u A Milli olmak üzere toplam 28 maçta ay-yıldızlı formayı giymişti. Türkiye'de Vefa, Fenerbahçe ve Beşiktaş formalarını terleten Arkoç, Avusturya'da Austria Wien, Almanya'da da Hamburg takımlarında görev almıştı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.