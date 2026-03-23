  • Türk futbolunun acı kaybı: Çetin Güler hayatını kaybetti
Türk futbolunun acı kaybı: Çetin Güler hayatını kaybetti

A Milli Takım ve birçok kulüpte antrenörlük yapan Çetin Güler'in vefatı Türk futbol camiasına büyük üzüntü yaşattı. Tecrübeli çalıştırıcının cenazesi Büyükada'da toprağa verilecek.

HABER MERKEZİ23 Mart 2026 Pazartesi 20:15
A Millî Takımımızın eski antrenörlerinden Çetin Güler hayatını kaybetti.

Fenerbahçe'de futbolculuk, Galatasaray ve milli takımda antrenörlük geçmişiyle Türk sporunun tanınan isimlerinden Çetin Güler vefat etti.

TFF'nin gelen açıklama şu şekilde:

"Türk futbolunun değerli isimlerinden, A Millî Takımımızın ve Ümit Milli Takımımızın eski antrenörü Çetin Güler'in vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz.

Futbolculuk kariyerine Fenerbahçe'de başlayan Çetin Güler; Kasımpaşa, Hacettepe ve Gençlerbirliği'nde forma giydikten sonra teknik direktörlüğe adım attı. Ümit Milli Takımımız'da teknik direktörlük görevini üstlenen Güler, 1974-1975 yılları arasında Coşkun Özarı döneminde A Millî Takımımız'da yardımcı antrenör olarak çalıştı. Galatasaray'da yardımcı antrenörlük yaptıktan sonra Kocaelispor, Diyarbakırspor, Altınordu, İskenderunspor, Giresunspor, Adana Demirspor ve Mardinspor gibi kulüplerde teknik direktörlük yaptı. 1990 yılında antrenör eğitimcisi olarak yeniden Türkiye Futbol Federasyonu bünyesine katılan Çetin Güler, uzun yıllar Antrenör Eğitim Müdürü ve Antrenör Özlük İşleri Müdürü olarak Türk futboluna hizmet verdi.

Çetin Güler'in naaşı, 24 Mart Salı günü (yarın) Büyükada Hamidiye Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Büyükada Tepeköy Mezarlığı'na defnedilecektir.

Merhum Çetin Güler'e Allah'tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına ve Türk futbol camiasına başsağlığı dileriz."

