Dünyanın en büyük spor yayın organlarından ESPN, Dünya Kupası'nda sahne alması beklenen 21 yaş altı en heyecan verici futbolcuları sıraladı.

Hazırlanan 10 kişilik özel listede Türk futbolunun iki yıldızı da kendine yer buldu. Real Madrid forması giyen Arda Güler, Barcelona'nın genç yıldızı Lamine Yamal'ın ardından ikinci sıraya yerleşirken, Juventus'un parlayan yeteneği Kenan Yıldız ise listenin yedinci basamağında gösterildi. Henüz 21 yaşında olmasına rağmen Avrupa futbolunun en büyük sahnelerinde kendini kanıtlayan Arda Güler'in özellikle oyun zekâsı, pas kalitesi, şut becerisi ve büyük maç performansıyla fark yarattığı vurgulandı.

ELİT GENÇ OYUNCULARDAN BİRİ

Genç yıldızın, Türkiye'nin Dünya Kupası yolculuğunda takımın en kritik isimlerinden biri olması bekleniyor. İspanyol devi Real Madrid'de geçirdiği süreçte fiziksel ve mental olarak gelişim gösteren Arda'nın, artık dünya futbolunun elit genç oyuncuları arasında yer aldığı ifade edildi. Juventus formasıyla Serie A'da dikkat çeken Kenan Yıldız için ise "modern futbolun hücum silahı" değerlendirmesi yapıldı. Hızı, bire birdeki etkinliği ve skorer kimliğiyle ön plana çıkan milli futbolcunun, özellikle geçiş oyunlarında rakip savunmaları zorlayan bir profile sahip olduğu belirtildi.

SÜRPRİZ YAPABİLECEK BİR İSİM

Kenan'ın Dünya Kupası'nda Türkiye adına sürpriz çıkış yapabilecek oyuncuların başında geldiği kaydedildi. Listenin zirvesinde ise İspanya'nın ve dünya futbolunun son dönemdeki en büyük çıkışlarından biri olan Lamine Yamal yer aldı. Portekiz'den Joao Neves üçüncü sıraya yerleşirken, Fransa, Arjantin, Almanya ve Fildişi Sahili'nden genç yetenekler de sıralamada kendine yer buldu. ABD, Kanada ve Meksika'nın ortak ev sahipliğinde düzenlenecek 2026 Dünya Kupası, tarihte ilk kez 48 takımlı formatla oynanacak.