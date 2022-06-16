TFF'de tek adaylı başkanlık seçimi

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) olağanüstü genel kurulu Ankara'da başladı. JW Marriott Oteli'nde 219 delegenin katılımıyla başlayan genel kurulun divan başkanlığına, Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un kulüp başkanı Murat Sancak seçildi.

Genel kurula TFF Başkanı Servet Yardımcı, TFF Yönetim Kurulu üyeleri, eski TFF başkanı Nihat Özdemir, Spor Toto Süper Lig, Spor Toto 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig kulüp başkanlarının birçoğu katıldı.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ise toplantıya katılım göstermedi.

Kongrenin açılışında Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun mesajı okundu.

Toplantıda, TFF Olağan Seçimli Genel Kurulu'na kadar görev yapmak üzere başkan, yönetim kurulu ve denetleme kurulu seçilip, TFF Olağan Mali Genel Kurulu gerçekleştirilecek.

TFF tarafından yapılan açıklamaya göre, başkan adaylığı için açıklanan listede Ufuk Akçekaya, Ramazan Ataş, Mehmet Büyükekşi, Gökhan Kızıltan, Sedat Olca, Hayati Özgül, Ayhan Sağaltıcı, Cemal Tarancı, Hüseyin Yangın yer aldı.

Divan Kurulu, başvuruda bulunan isimlerin adaylıklarının resmileşmesi için TFF statüsünün 38. maddesine göre karar verecek.

TEK ADAY MEHMET BÜYÜKEKŞİ

Bu arada Mehmet Büyükekşi, 193 delegenin ıslak imzasını alarak seçime tek başkan adayı olarak girecek. Başvuru yapan diğer 8 isim aday olabilmek için gerekli imza sayısına ulaşamadı.

Büyükekşi'nin edinilen bilgilere göre listesinde şu isimler yer aldı;

Alkın Kalkavan

Murat Aksu

Hamit Altıntop

Yusuf Günay

Ali Düşmez

Talat Papatya

Volkan Can

İbrahim Burkay

Nüket Ezberci

İdil Sürer

Müslüm Özmen

Yalçın Orhan

GALATASARAY BAŞKANI ÖZBEK: BÜYÜKEKŞİ'NİN BAŞARILI OLACAĞINA İNANIYORUM

TFF Genel Kurulu'na katılan Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, kulübün seçim döneminden söz ederek, "Galatasaray'ın birikmiş problemleri var. Buna odaklanarak seçime hazırlandık. Genel kurul üyelerimize ve taraftarlarımıza anlattık. Onlar da teveccüh ederek bizi seçti. Artık görev bizde. Biz de gerekeni yapacağız. Transferler üzerinde çalışıyoruz. Önünüzdeki günlerde açıklayacağız. Taraftarın da memnun olacağı bir takım kuracağız" dedi.

TFF seçimlerinde bir yıllığına yeni bir yönetim olacağını söyleyen Özbek, "Mehmet Büyükekşi de Türk futbolu ve iş dünyası için çok önemli birisi. Kendi kurmuş olduğu yönetim de çok kuvvetli. Kendisiyle Kulüpler Birliği Vakfı'nda Türk futboluyla ilgili bazı problemleri tartıştık. Olaylara yaklaşımı şeffaflığı öne çıkıyor. Başarılı olacağına inanıyorum. Başarılı olması için de bütün kulüplerin destek olup arkasında durması gerekiyor. Geçen gün yapılan toplantıda ortaya çıkan büyük bir destek var. Çalışma sürecinde de bu desteği göreceğini düşünüyorum. Ben iyi geçeceğini düşünüyorum. Mehmet Bey de içimizden gelen birisi, dolayısıyla problemlere çok yakın, son derece telaşsız bir yöntem sergileyecek. İyi bir yıl olacağını düşünüyorum" diye konuştu.