Türk Hava Yolları, Allianz MTV karşısında avantajı kaptı

Türk Hava Yolları Kadın Voleybol Takımı, CEV Kupası 8'li Final Turu ilk maçında konuk ettiği Almanya temsilcisi Allianz MTV'yi 3-2 yendi.
Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol
Hakemler: Igli Feshti (Arnavutluk), Josip Hristov (Kuzey Makedonya)
Türk Hava Yolları: Bergmann, Bahar Akbay, Nicoletti, Orthmann, Karmen Aksoy, Ratzke (Melis Yılmaz, Tuğba İvegin, Çağla Çiçekoğlu, Alondra)
Allianz MTV: Kastner, Holthaus, Varela, Grote, Stautz, Koulberg (Bamba, Martin, Shaffmaster, Gross, Mogensen)
Setler: 25-20, 25-21, 25-27, 19-25, 15-9
Süre: 121 dakika (23, 27, 34, 24, 13)
Rövanş müsabakası, 14 Ocak'ta Almanya'nın Stuttgart kentinde oynanacak.