6 Ocak 2026 Salı
  • Türk Hava Yolları, Allianz MTV karşısında avantajı kaptı
Spor

Türk Hava Yolları, Allianz MTV karşısında avantajı kaptı

Türk Hava Yolları, Kadınlar CEV Kupası 8'li Final Turu ilk maçında sahasında Allianz MTV Stuttgart'yi 3-2 mağlup ederek rövanş öncesi avantaj elde etti.

6 Ocak 2026 Salı 20:04
Türk Hava Yolları, Allianz MTV karşısında avantajı kaptı
Türk Hava Yolları Kadın Voleybol Takımı, CEV Kupası 8'li Final Turu ilk maçında konuk ettiği Almanya temsilcisi Allianz MTV'yi 3-2 yendi.

Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol

Hakemler: Igli Feshti (Arnavutluk), Josip Hristov (Kuzey Makedonya)

Türk Hava Yolları: Bergmann, Bahar Akbay, Nicoletti, Orthmann, Karmen Aksoy, Ratzke (Melis Yılmaz, Tuğba İvegin, Çağla Çiçekoğlu, Alondra)

Allianz MTV: Kastner, Holthaus, Varela, Grote, Stautz, Koulberg (Bamba, Martin, Shaffmaster, Gross, Mogensen)

Setler: 25-20, 25-21, 25-27, 19-25, 15-9

Süre: 121 dakika (23, 27, 34, 24, 13)

Rövanş müsabakası, 14 Ocak'ta Almanya'nın Stuttgart kentinde oynanacak.

  • Türk Hava Yolları
  • Kadınlar CEV Kupası
  • Allianz MTV Stuttgart

