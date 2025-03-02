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Spor

Türk Hava Yolları, Aras Kargo'ya şans tanımadı

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 23. haftasında Türk Hava Yolları, deplasmanda Aras Kargo'yu 3-1 mağlup etti.

AA2 Mart 2025 Pazar 22:16 - Güncelleme:
Türk Hava Yolları, Aras Kargo'ya şans tanımadı
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Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 23. haftasında Türk Hava Yolları, deplasmanda Aras Kargo'yu 3-1 mağlup etti.

Hakemler: Arzu Uzatöz, Gizem Eller

Aras Kargo: Gizem Mısra Aşçı, Perez, Merve Atlıer, Klimets, Olaya, Büşra Güneş (Simay Kurt, Selen Köse, Elisa Tuana Köse, Preyy, Elif Kapar, Sude Taşbaş)

Türk Hava Yolları: Ratzke, Tuğba İvegin, Karmen Aksoy, Vasilantonaki, Bergmann, Büşra Kılıçlı (Melis Yılmaz, Melis Durul, Emine Arıcı, Çağla Çiçekoğlu, Orthmann)

Setler: 19-25, 26-24, 23-25, 18-25

Süre: 116 dakika

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