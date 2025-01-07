Türk Hava Yolları, Asterix Avo deplasmanında

Türk Hava Yolları Kadın Voleybol Takımı, CEV Kupası play-off ilk maçında yarın Belçika'nın Asterix Avo ekibine konuk olacak.

Topsporthal'da oynanacak müsabaka, TSİ 22.00'de başlayacak.

Türk Hava Yolları, bir önceki turda Macaristan'ın MBH Bekescsaba ekibini iki maçta da 3-0'lık skorlarla mağlup ederek bu tura yükseldi.

Belçika temsilcisi Asterix Avo ise Fransa'nın Volero Le Cannet ekibini ilk maçta 3-0 mağlup ederken, deplasmanda ise 3-0 kaybedip altın sette 15-11 kazanarak turu geçmeyi başardı.

İki ekip, bu maçın rövanşını 23 Ocak Perşembe saat 17.00'de Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynayacak.