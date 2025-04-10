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Spor

Türk Hava Yolları avantajı aldı

Türk Hava Yolları, Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi play-off 5'incilik serisi ilk maçında konuk olduğu Zerenspor'u 3-2 mağlup etti.

AA10 Nisan 2025 Perşembe 19:14 - Güncelleme:
Türk Hava Yolları avantajı aldı
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Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi play-off 5'incilik serisi ilk maçında Türk Hava Yolları, deplasmanda Zerenspor'u 3-2 yendi.

İki galibiyete ulaşan takımın ligi 5'inci bitireceği seride ikinci karşılaşma, 13 Nisan Pazar günü İstanbul'da oynanacak.

Salon: TVF Ziraat Bankkart

Hakemler: Tolgacan Dinçer, Yasin İlhan

Zerenspor: Şeyma Ercan Küçükaslan, Kübra Akman, Malinov, Uzelac, Fatma Beyaz, Mihajlovic (Ceren Önal, Kochurina, Fabris, Hilal Kocakara, İdil Naz Başcan)

Türk Hava Yolları: Çağla Çiçekoğlu, Vasilantonaki, Karmen Aksoy, Bergmann, Orthmann, Büşra Kılıçlı (Melis Yılmaz, Ada Germen Korkmaz, Melis Durul, Ratzke, Emine Arıcı)

Setler: 17-25, 25-14, 18-25, 25-17, 11-15

Süre: 113 dakika

  • Türk Hava Yolları Voleybol
  • Vodafone Sultanlar Ligi
  • Zerenspor

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