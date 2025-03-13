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Spor

Türk Hava Yolları, CEV Kupası'na veda etti

Türk Hava Yoları, CEV Kupası yarı final rövanş maçında Igor Gorgonzola'ya 3-0'lık skorla mağlup olarak turnuvaya veda eden taraf oldu.

AA13 Mart 2025 Perşembe 16:11 - Güncelleme:
Türk Hava Yolları, CEV Kupası'na veda etti
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Voleybolda Kadınlar CEV Kupası yarı final rövanş maçında Igor Gorgonzola'ya 3-0 mağlup olan Türk Hava Yolları, kupaya veda etti.

Türk Hava Yolları ilk maçta da rakibine 3-0 yenilmişti.

Salon: Burhan Felek

Hakemler: Darko Savic (Sırbistan), Gloria Souto Jimenez (İspanya)

Türk Hava Yolları: Vasilantonaki, Melis Durul, Karmen Aksoy, Bergmann, Duarte, Ratzke (Buse Kayacan, Tuğba İvegin, Çağla Çiçekoğlu, Emine Arıcı, Ada Germen Korkmaz)

Igor Gorgonzola: Tolok, Ishikawa, Aleksic, Bonifacio, Bosio, Alsmeier (Fersino, De Nardi, Mims, Akimova, Mazzaro, Villani, Squarcini, Bartolucci)

Setler: 25-27, 24-26, 18-25

Süre: 88 dakika (33, 31, 24)

  • Igor GorgonzolA
  • Türk Hava Yolları:
  • CEV Kupası

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