Türk Hava Yolları, CEV Kupası'na veda etti

Voleybolda Kadınlar CEV Kupası yarı final rövanş maçında Igor Gorgonzola'ya 3-0 mağlup olan Türk Hava Yolları, kupaya veda etti.
Türk Hava Yolları ilk maçta da rakibine 3-0 yenilmişti.
Salon: Burhan Felek
Hakemler: Darko Savic (Sırbistan), Gloria Souto Jimenez (İspanya)
Türk Hava Yolları: Vasilantonaki, Melis Durul, Karmen Aksoy, Bergmann, Duarte, Ratzke (Buse Kayacan, Tuğba İvegin, Çağla Çiçekoğlu, Emine Arıcı, Ada Germen Korkmaz)
Igor Gorgonzola: Tolok, Ishikawa, Aleksic, Bonifacio, Bosio, Alsmeier (Fersino, De Nardi, Mims, Akimova, Mazzaro, Villani, Squarcini, Bartolucci)
Setler: 25-27, 24-26, 18-25
Süre: 88 dakika (33, 31, 24)