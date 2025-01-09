Türk Hava Yolları çeyrek final kapısını araladı

Türk Hava Yolları Kadın Voleybol Takımı, CEV Kupası play-off turu ilk maçında deplasmanda karşılaştığı Belçika ekibi Asterix Avo Beveren'i 25-21, 25-18 ve 25-22'lik setlerle 3-0 mağlup etti.

CEV Kupası play-off turu ilk maçında THY, Belçika'da Asterix Avo Beveren ile karşı karşıya geldi. Mücadeleden 25-21, 25-18 ve 25-22'lik setlerle 3-0 galip ayrılan Türk Hava Yolları, tur için avantaj elde etti. Karşılaşmada Anthi Vasilantonaki 20, Julia Bergmann 16, Tuğba İvegin 10 sayılık performanslarıyla öne çıkan isimler oldular.

Turun rövanşı 23 Ocak'ta İstanbul'da oynanacak. Türk Hava Yolları'nın, bu karşılaşmada kazanacağı en az iki set veya elde edeceği her türlü galibiyet tur için yeterli olacak.