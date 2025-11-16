İSTANBUL 18°C / 12°C
Türk Hava Yolları, deplasmanda Göztepe'yi geçti

Vodafone Sultanlar Ligi'nde Türk Hava Yolları, deplasmanda Göztepe'yi 3-0 mağlup ederek haftayı galibiyetle kapattı.

AA16 Kasım 2025 Pazar 22:11 - Güncelleme:
Türk Hava Yolları, deplasmanda Göztepe'yi geçti
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 5. haftasında Türk Hava Yolları, deplasmanda Göztepe'yi 3-0 yendi.

Salon: Atatürk Voleybol Salonu Vestel Spor Kompleksi

Hakemler: Hakkı Demiralay, Engin Duman

Göztepe: İlayda Uçak, Atkinson, Emine Arıcı, Nazlı Eda Kafkas, Rotar, Hollock (Berre İnce, Nur Sevil Gökbudak, Haneline, Scuka, Ceren Kapucu, Sude Hacımustafaoğlu, Hande Naz Sunar)

Türk Hava Yolları: Tuğba İvegin, Alondra, Bergmann, Bahar Akbay, Ratzke, Karmen Aksoy (Melis Yılmaz, Çağla Çiçekoğlu, Büşra Kılıçlı, Merve Nezir, Orthmann, Adelusi)

Setler: 22-25, 19-25, 19-25

Süre: 90 dakika

