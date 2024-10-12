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Spor

Türk Hava Yolları deplasmanda kazandı

Vodafone Sultanlar Ligi'nin 2. haftasında Türk Hava Yolları, deplasmanda Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 yendi.

12 Ekim 2024 Cumartesi 20:23 - Güncelleme:
Türk Hava Yolları deplasmanda kazandı
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Vodafone Sultanlar Ligi'nin 2. haftasında Türk Hava Yolları, deplasmanda Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 yendi.

Salon: Mimar Sinan

Hakemler: Arzu Uzatöz, Necmi Avcı

Aydın Büyükşehir Belediyespor: Fatma Şekerci, Rasinska, Berka Buse Özden, Stojiljkovic, Johnson, Zeynep Sude Demirel (Gizem Düzeltir, İrem Nur Özsoy, Merve Nur Öztürk, Cansu Aydınoğulları, Defne Başyolcu, Seher Aksoy)

Türk Hava Yolları: Neriman Özsoy, Büşra Kılıçlı, Tuğba İvegin, Duarte, Ratzke, Bergmann (Melis Yılmaz, Çağla Çiçekoğlu, Vasilantonaki)

Setler: 16-25, 23-25, 20-25

Süre: 89 dakika (21, 39, 29)

  • Vodafone Sultanlar Ligi
  • Aydın Büyükşehir Belediyespor

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