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Spor

Türk Hava Yolları, deplasmanda kazandı

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 11. haftasında Türk Hava Yolları, deplasmanda Zeren Spor'u 3-1 yendi.

30 Kasım 2024 Cumartesi 17:55 - Güncelleme:
Türk Hava Yolları, deplasmanda kazandı
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Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 11. haftasında Türk Hava Yolları, Zeren Spor'a konuk oldu.

TVF Ziraat Bankkart Salonu'ndaki mücadeleyi konuk ekip 3-1 kazandı.

Türk Hava Yolları, bu galibiyetin ardından Zeren Spor'un 6 maçlık yenilmezlik serisini sonlandırdı.

Salon: TVF Ziraat Bankkart

Hakemler: İbrahim Ünal, Bilal Çağlar

Zeren Spor: Kübra Akman, Malinov, Uzelac, Fatma Beyaz, Mihajlovic, Şeyma Ercan (Ceren Önal, Hilal Kocakara, Kochurina, Fabris, Beren Yeşilırmak)

Türk Hava Yolları: Tuğba İvegin, Karmen Aksoy, Vasilantonaki, Bergmann, Büşra Kılıçlı, Ratzke (Melis Yılmaz, Buse Kayacan Sonsırma, Ada Germen, Alecrim, Çağla Çiçekoğlu)

Setler: 19-25, 25-16, 19-25, 19-25

Süre: 103 dakika (24, 26, 26, 27)

  • Vodafone Sultanlar Ligi
  • Zeren Spor

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