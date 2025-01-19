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Spor

Türk Hava Yolları deplasmanda kazandı

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 17. haftasında Türk Hava Yolları, deplasmanda Nilüfer Belediyespor Eker'i 3-1'lik set skoruyla yendi.

AA19 Ocak 2025 Pazar 17:53 - Güncelleme:
Türk Hava Yolları deplasmanda kazandı
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Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 17. haftasında Türk Hava Yolları, deplasmanda Nilüfer Belediyespor Eker'i 3-1'lik set skoruyla yendi.

Hakemler: Arzu Uzatöz, Melike Erol Özkan

Nilüfer Belediyespor Eker: Nazlı Eda Kafkas, Milenkovic, Merve Çepni, Szczurowska, Jana Kulan, Bilge Paşa (Işıl Öz, Selin Adalı, Ezgi Uludağ, Melisa Ege Bükmen, Ezgi Uludağ, Selin Çalışkan)

Türk Hava Yolları: Ratzke, Tuğba İvegin, Alecrim, Melis Durul, Bergmann, Büşra Kılıçlı (Melis Yılmaz, Ada Germen Korkmaz, Orthmann, Karmen Aksoy)

Setler: 25-20, 21-25, 15-25, 12-25

Süre: 94 dakika (28, 27, 23, 16)

  • türk hava yolları
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