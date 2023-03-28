İSTANBUL 12°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Mart 2023 Salı / 7 Ramazan 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,1141
  • EURO
    20,7429
  • ALTIN
    1212.01
  • BIST100
    4811.45
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Türk Hava Yolları deplasmanda set vermeden kazandı
Spor

Türk Hava Yolları deplasmanda set vermeden kazandı

Türk Hava Yolları, Misli.com Sultanlar Ligi'nin 18. hafta erteleme maçında deplasmanda konuğu olduğu Çukurova Belediyesi Adana Demirspor'u 3-0 mağlup etti.

AA28 Mart 2023 Salı 19:04 - Güncelleme:
Türk Hava Yolları deplasmanda set vermeden kazandı
ABONE OL

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 18. hafta erteleme maçında Türk Hava Yolları, deplasmanda Çukurova Belediyesi Adana Demirspor'u 3-0 yendi.

SALON: ASKİ Atatürk

HAKEMLER: Zeki Bocutcu, Kadir Girente

ÇUKUROVA BELEDİYESİ ADANA DEMİRSPOR: Duygu Düzceler, Lazovic, Ceren Çağlar Baysal, Rykhliuk, Bosetti, Hazal Selin Uygur (Pınar Atasever, Alara Altundağ, Güldeniz Önal, Kharchenko)

TÜRK HAVA YOLLARI: Çağla Akın, Rishel, Bahar Toksoy Guidetti, Polen Ünver, Orthmann, Maglio (Melis Yılmaz, Şeyma Ercan, Ada Germen)

SETLER: 21-25, 20-25, 23-25

SÜRE: 88 dakika (27, 28, 33)

  • çukurova belediyesi adana demirspor
  • türk hava yolları
  • sultanlar ligi

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.