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Spor

Türk Hava Yolları, evinde kazandı

Vodafone Sultanlar Ligi'nin 10. haftasında Türk Hava Yolları, Aras Kargo'yu 3-1 yendi.

24 Kasım 2024 Pazar 01:20 - Güncelleme:
Türk Hava Yolları, evinde kazandı
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Vodafone Sultanlar Ligi'nin 10. hafta karşılaşmasında Türk Hava Yolları, Aras Kargo ile karşı karşıya geldi.

Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanan mücadelede ev sahibi ekip maçı 3-1 kazandı.

Salon: Burhan Felek Voleybol

Hakemler: Aylin Turnaoğlu, Onur Coşkun

Türk Hava Yolları: Tuğba İvegin, Karmen Aksoy, Büşra Kılıçlı, Bergmann, Alecrim, Ratzke, (Melis Yılmaz, Ada Germen)

Aras Kargo: Mısra Aşçı, Busa, Merve Atlıer, Klimets, Mitchem, Ecesu Soner (Simay Kurt, Selen Köse, Elif Kapar, Sude Tasbas, Tuana Köse)

Setler: 21-25, 25-20, 25-15, 25-23

Süre: 104 dakika (35, 23, 22, 24)

  • Vodafone Sultanlar Ligi
  • Türk Hava Yolları
  • Aras Kargo

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