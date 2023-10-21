İSTANBUL 27°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Ekim 2023 Cumartesi / 7 RebiülAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,9473
  • EURO
    29,6631
  • ALTIN
    1780.41
  • BIST100
    7510.68
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Türk Hava Yolları, Karayolları karşısında galip
Spor

Türk Hava Yolları, Karayolları karşısında galip

Sultan Ligi'nin 3. haftasında Türk Hava Yolları, Karayolları'nı 3-0'lık net bir skorla mağlup etti.

AA21 Ekim 2023 Cumartesi 17:05 - Güncelleme:
Türk Hava Yolları, Karayolları karşısında galip
ABONE OL

Vodafone Sultanlar Ligi'nin 3. haftasında Türk Hava Yolları, Karayolları'nı 3-0 yendi.

Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Caner Çildir, İbrahim Acar

Türk Hava Yolları: Sıla Çalışkan, Bergmann, Dicle Nur Babat, Van Ryk,

Vasilantonaki, Kübra Akman (Melis Yımaz, Buse Kayacan, Derya Güç,

Neriman Özsoy, Carneiro)

Karayolları: Ezgi Arslan, Buse Özden, Tuana Köse, Eylül Durgun,

Strunjak, Dilay Özdemir (Alara Altundağ, Selin Navruz, Ceren Baysal)

Setler: 25-11, 25-22, 25-16

Süre: 73 dakika (19, 28, 26)

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.