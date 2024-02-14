İSTANBUL 10°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Şubat 2024 Çarşamba / 5 Saban 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,7522
  • EURO
    32,9776
  • ALTIN
    1969.35
  • BIST100
    8985.53
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Türk Hava Yolları, Kupa Voley'de yarı final biletini kaptı
Spor

Türk Hava Yolları, Kupa Voley'de yarı final biletini kaptı

AXA Sigorta Kupa Voley çeyrek final mücadelesinde Türk Hava Yolları rakibi Kuzeyboru'yu 3-1'lik skorla mağlup etmeyi başararak yarı final biletini kaptı.

AA14 Şubat 2024 Çarşamba 15:48 - Güncelleme:
Türk Hava Yolları, Kupa Voley'de yarı final biletini kaptı
ABONE OL

Türk Hava Yolları, Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley çeyrek final mücadelesinde Kuzeyboru'yu 3-1 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol

Hakemler: Erdal Akıncı, Aylin Turnaoğlu

Türk Hava Yolları: Bergmann, Duarte, Van Ryk, Neriman Özsoy, Kübra Akman, Sıla Çalışkan (Melis Yılmaz, Derya Güç, Şeyma Ercan, Vasilantonaki)

Kuzeyboru: Gamze Kılıç, Tuğba Şenoğlu İvegin, Janset Erkul, Gonzales, Wilhite, Yaren Işık (Dilek Kınık, Ezgi Akyaldız, Büşra Kılıçlı, Liray Akpınar, Merve Atlıer, İrem Çor)

Setler: 20-25, 25-21, 25-17, 25-21

Sarı: 104 dakika (27, 27, 24, 26)

  • Türk Hava Yolları
  • Kuzeyboru
  • AXA Sigorta Kupa Voley

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.