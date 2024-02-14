Türk Hava Yolları, Kupa Voley'de yarı final biletini kaptı

Türk Hava Yolları, Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley çeyrek final mücadelesinde Kuzeyboru'yu 3-1 mağlup ederek yarı finale yükseldi.
Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol
Hakemler: Erdal Akıncı, Aylin Turnaoğlu
Türk Hava Yolları: Bergmann, Duarte, Van Ryk, Neriman Özsoy, Kübra Akman, Sıla Çalışkan (Melis Yılmaz, Derya Güç, Şeyma Ercan, Vasilantonaki)
Kuzeyboru: Gamze Kılıç, Tuğba Şenoğlu İvegin, Janset Erkul, Gonzales, Wilhite, Yaren Işık (Dilek Kınık, Ezgi Akyaldız, Büşra Kılıçlı, Liray Akpınar, Merve Atlıer, İrem Çor)
Setler: 20-25, 25-21, 25-17, 25-21
Sarı: 104 dakika (27, 27, 24, 26)