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Spor

Türk Hava Yolları, Merve Dalbeler'i transfer etti

Türk Hava Yolları Kadın Voleybol Takımı, deneyimli oyuncu Merve Dalbeler Aslan'ı kadrosuna kattı.

AA30 Mayıs 2020 Cumartesi 15:30 - Güncelleme: 30 Mayıs 2020 Cumartesi 15:30
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Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen 32 yaşındaki voleybolcu, "Türk Hava Yolları ailesinin bir parçası olacağım için mutluyum. Hedeflerimizi gerçekleştireceğimiz bir sezon olacağına inanıyorum. Sezonda görüşmek üzere." ifadelerini kullandı.

Kulüp genel sekreteri Ramazan Yıldırım ise transfere ilişkin şunları kaydetti:

"Son transferimiz Merve, kulüp takımlarında ve milli takımlar düzeyinde önemli turnuvalarda sorumluluk almış bir sporcu. Takımımıza gerek karakteriyle gerekse edindiği deneyimlerle katkı sağlayacağına inanıyoruz. Kendisine ve tüm takıma başarılar diliyorum."

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